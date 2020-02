Skier au Vermont en famille

Pas besoin de prendre l’avion pour les Alpes, l’Ouest canadien ou le Colorado pour vivre une escapade enlevante de ski alpin en famille. Le paradis des skieurs, petits et grands, est à deux heures de Montréal, au Vermont.

Avec leurs programmes d’activités spéciales, leurs offres alimentaires variées, leurs haltes-garderies et leurs immenses surfaces skiables qui proposent des pistes pour les skieurs de tout niveau, les montagnes de Killington, Jay Peak et Smugglers’ Notch sont toutes indiquées pour une virée en famille.

Photo courtoisie, Ski Vermont

Killington

Appelée The Beast (ou La Bête), Killington est reconnue pour sa longue saison de ski, soit la plus étendue en Amérique du Nord. Bon an mal an, on y débute les activités à la mi-octobre et on ferme la station vers la fin du mois de mai. Avec ses 212 pistes, étalées sur sept sommets dont le dénivelé atteint 947 mètres (comparativement aux 770 mètres du Massif de Charlevoix, la montagne avec le dénivelé le plus important au Québec), tous les skieurs, de l’apprenti à l’expert, y trouvent leur bonheur.

En famille, il ne faut pas manquer la piste Juggernaut, l’une des plus longues de toutes les stations américaines : elle fait 10,5 km ! Peu abrupte, elle est classée de niveau facile et elle est parfaite pour les petites jambes des skieurs débutants, en plus de traverser de magnifiques vallons, vallées et boisés. Pour gagner en assurance, il faut faire un détour au tout nouveau parc d’attractions Woodward qui propose six sections de jeux, de rampes et de sauts, conçues encore une fois pour tous types de skieurs et planchistes. Bon à savoir : l’entrée au parc Woodward est incluse dans le prix du billet de jour.

Les enfants vont adorer la descente alpine The Beast Mountain Coaster. Avec ses côtes vertigineuses et ses courbes serrées, elle procure des sensations fortes sur 1,5 kilomètre. Pour monter à bord, les enfants doivent atteindre la grandeur minimale de 92 cm (ce qui équivaut environ à un enfant âgé de 3 ans) ; ceux de 135 cm et plus peuvent grimper seuls et être aux commandes (environ 9-10 ans).

Photo Maude Goyer

Jay Peak

C’est peut-être le plus connu des sommets du Vermont : les familles y skient depuis 1937. À seulement deux heures de Montréal, c’est une destination de choix avec sa chute moyenne de neige (naturelle) de 1000 cm chaque saison et ses 81 pistes, dont 60 % sont de niveau débutant et intermédiaire. Jay Peak est aussi bien connu pour sa politique de prix avantageuse : depuis 41 ans, on y accepte l’argent comptant canadien à parité avec le dollar américain pour l’achat de certains produits, dont les billets de remontée et les laissez-passer pour le parc aquatique.

Voilà bien une autre raison d’y aller en famille : le parc aquatique intérieur Pump House. Ouvert en 2011, le parc aquatique, immense (il couvre une superficie de plus de 60 000 pieds carrés ou 5575 mètres carrés), propose du divertissement pour tous : les tout-petits aimeront la zone spécialement conçue pour eux avec des fontaines, miniglissades et jeux d’eau ; les plus grands préféreront les quatre glissades et la zone de surf ; et les parents apprécieront peut-être relaxer dans les bains-tourbillon (intérieurs et extérieurs) ou, encore, dans la balade en tube sur les eaux calmes de la rivière. Vous avez un ado adepte de sensations fortes ? Il pourra tester La Chute, une glissade verticale dans laquelle il risque d’atteindre la pointe de 72 km/h en six secondes.

Les enfants vont adorer patiner sur la glace de l’aréna Ice Haus et grimper sur les murs du nouveau centre d’escalade Clips & Reels.

Photo courtoisie, Ski Vermont

Smugglers’ Notch

C’est LA destination pour le ski en famille : la célèbre publication américaine Ski Magazine lui a décerné ce titre presque tous les ans depuis 1990 et elle trône en première position pour la saison 2019-2020. Pourquoi ? D’abord parce que le programme d’activités pour les enfants est diversifié et mis à jour régulièrement : il permet à la fois d’amuser les enfants de tout âge et de donner des moments de répit aux parents.

Chocolats chauds servis gratuitement au bas des pentes, glissades en tubes phosphorescents en soirée, halte-garderie sous le thème d’une fête de pizza et de jeux laser, services de garderie pour les enfants de six semaines à trois ans, feux d’artifice, soirées bingo ne sont que quelques-uns des divertissements suggérés aux familles.

À noter que les adolescents (13 à 19 ans) ont leur propre programmation d’activités.

Très populaire, le parc d’attractions intérieur Fun Zone 2.0 a ouvert ses portes en 2017. Sur plus de 26 000 pieds carrés ou 2400 mètres carrés, il regroupe des jeux d’adresse de toutes sortes, dont un parcours à obstacles, des tables de ping-pong et de billard, un minigolf, un terrain de basketball et des jeux gonflables, sans parler de jeux vidéo, arcades et salles de lasertag.

Et pour ceux qui préfèrent jouer dehors, les conditions de ski ne sont pas en reste : Smugglers’ Notch comporte trois sommets atteignant un dénivelé de 792 mètres et 78 pistes dont 50 % sont de niveau intermédiaire.

JAY PEAK

Combien ça coûte ?

Entre 88 et 100 $ pour un billet journalier pour les adultes et entre 67 et 76 $ pour les enfants (6 à 18 ans). Les enfants de 5 ans et moins skient gratuitement. Les billets pour le Pump House coûtent 54 $ pour les adultes et 41 $ pour les enfants (4 à 14 ans).

Où loger ?

Au Tram House Lodge situé avantageusement à la base de la montagne. De là, on a accès à plusieurs restaurants, boutiques (dont une épicerie) et au parc aquatique par des corridors souterrains, sans passer par l’extérieur. Un bel avantage avec des enfants !

Où manger ?

Il y a 16 restaurants, bars et cafés sur le site de la station de ski. Le restaurant The Foundry Pub and Grille offre un bon rapport qualité/prix en famille avec, en bonus, un feu de foyer et une vue spectaculaire sur la montagne.

Killington

Combien ça coûte ?

Entre 120 et 165 $ un billet journalier pour les adultes et entre 102 et 142 $ pour les enfants (7 à 18 ans). Les enfants de 5 ans et moins skient gratuitement.

Où loger ?

Les condos Pinnacle (une à trois chambres, selon les unités) sont situés à un kilomètre de la montagne. On y trouve une remise extérieure pour y laisser nos skis sous clé et le secteur est desservi par une navette.

Où manger ?

Sur la montagne, du côté du secteur Northbrook, on essaie les mets épicés et réconfortants du Jerk Jamaican Mountain Grill. Dans le village de Killington, la toute nouvelle brasserie Killington Beer Company abrite une grande salle d’arcades et certains soirs, des chansonniers et musiciens locaux s’y produisent.

SMUGGLERS’ NOTCH

Combien ça coûte ?

108 $ pour un billet journalier pour les adultes et 82 $ pour les enfants (6 à 18 ans). Les enfants de 5 ans et moins skient gratuitement.

Où loger ?

La station a son propre réseau de condominiums, Smugglers’ Notch Resort, éparpillé dans cinq secteurs autour de la montagne. Les unités (1 à 5 chambres) sont reliées par un système de navettes efficace : on appelle de la chambre et la navette arrive dans les minutes suivantes. Un bel atout : chaque édifice dispose d’un spa extérieur.

Où manger ?

À moins d’un kilomètre de la station, le Brewster River Pub est une valeur sûre : bières locales, burgers, soupes et salades, service efficace et suggestions de repas pour « petits appétits » sont au menu.

Les enfants vont adorer aller voir le coucher de soleil (ou les feux d’artifice du jeudi soir) du haut du sommet en Cat Trax Express, une sorte de motoneige-chenillette surmontée d’une cabine chauffée pouvant accueillir 12 personnes. L’activité s’adresse aux enfants de 6 ans et plus.

*Tous les prix sont en argent canadien.

Pour plus d’informations : skivermont.com