10 restaurants pour les amoureux de fromage à Québec

Qu'il soit de vache, de chèvre ou de brebis, le fromage rend les plats encore plus savoureux. Gratiné, fondu ou cru, il est toujours le bienvenu à la table. Pour des recettes exquises et une soirée des plus fromagées, voici dix restaurants où il faut absolument aller à Québec.

1608 BAR À VIN & FROMAGE

Un lieu de dégustation et de découvertes situé dans le prestigieux Château Frontenac! Il faut essayer les assiettes de fromages et charcuteries et les bâtonnets d’Hercule fumé de la laiterie Charlevoix. Une grande variété de fromages de différentes régions du Québec vous éveilleront les papilles.

LA TYROLIENNE

À La Tyrolienne, la fondue au fromage est reine. Difficile de choisir parmi toutes les sortes: fondue aux quatre fromages, fondue au fromage bleu, fondue forestière, etc. Vous devez aussi goûter au gratin de crevettes et pétoncles, et comme dessert, opter pour le gâteau au fromage trois chocolats. Cochon, vous dites?

RESTO LA MAMA GRILLED CHEESE

Voici un resto rétro qui se spécialise dans les authentiques sandwichs au fromage fondu. Les choix sont nombreux: Jim Morrison (œuf frit, bacon, trois fromages), Johnny Cash (boeuf effiloché et trois fromages), Marilyn Monroe (brie, pacanes, sirop d’érable et fromage suisse), Jimi Hendrix (smoked meat, macaroni au fromage et trois fromages).

FROMAGERIE VICTORIA

Pour les amoureux de poutine (et de fromage qui fait skouik skouik), c’est la place! Avec son fromage frais du jour, servi en abondance, la délicieuse poutine de la Fromagerie Victoria est disponible avec 5 choix de sauces différentes: sauce douce, BBQ, italienne, poivre et piquante. En nouveauté depuis quelques semaines, trois sortes de mac & cheese.

CASA CALZONE

Le fromage a sa place dans plusieurs assiettes succulentes: boulettes de viande et fromage Dorémi, bâtonnets Panzerotti (fêta frit dans une pâte Calzone) et boulette de chèvre (fromage de chèvre panné, sauce aux poivrons rouges). Parmi les Calzones, la Suisse est incroyable (sauce tomate, jambon, champignons portobellos, champignons de Paris, fromage suisse).

LE PARMESAN

Spécialités italiennes, musique et dolce vita! Les propriétaires, Luigi et Cesare, vous invitent à vivre une expérience culinaire mémorable qui vous fera découvrir la cuisine italienne authentique. Les tortellonis au fromage parmesan sont parfaits, les fondues parmesan maison, tout simplement divines, et le veau Parmesan est des plus impressionnants.

LA GROLLA

Pas le choix de goûter à la soupe à l’oignon gratinée, ou encore, au plat de raclettes & fondues suisses... tout simplement exquis. Parmi les choix de fondues: Charlevoisienne (Hercule et 1608) et la suisse de La Grolla (Gruyère et Vacherin).

FROMAGERIE DES GRONDINES & SES AMIS

Vous retrouverez ici les produits de la fromagerie, tels ses neuf fromages au lait cru biologique et ses produits cuisinés maison. Un large éventail de fromages, charcuteries et autres produits québécois et artisanaux sont mis en valeur. Il est possible d’y casser la croûte en dégustant des mets à base de fromages et autres produits du terroir.

CHIZ

Les Galeries Gourmandes accueillent sous leur toit le concept innovant de resto-boutique et de bar à fromages Chiz... prononcez «cheese»! Imaginé par l’équipe de la Fromagerie Les Rivières du secteur Lebourgneuf, l’endroit offre ses poutines, des grilled CHIZ et des mac and CHIZ gourmands dont la préparation est 100% artisanale.

CASSE-CRÊPE BRETON

Pour les maniaques de crêpe... et de fromage, car ici, on n’a pas peur d’en garnir votre crêpe. Vous choisissez vos viandes, vos légumes, votre sauce et votre fromage (mozzarella, suisse ou fromage à la crème). Sinon, voici deux suggestions salées: jambon fumé, suisse, asperges, béchamel et celle avec dinde, œuf, mozzarella, champignons.

