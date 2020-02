À propos du tutoiement

Je suis moi aussi sensible au tutoiement. À mon premier travail dans une banque, tous les employés devaient se vouvoyer entre eux et devaient le faire avec les clients. Une fois la banque fermée, nous pouvions utiliser le « tu », sauf envers le patron. Question de respect. J’ai par la suite toujours vouvoyé les gens inconnus.

C’est pourquoi lorsqu’une jeune caissière de 16-17 ans me demande « tu veux-tu un sac ? », le sang me fait trois tours. Je respire par le nez et je réponds « Non merci, mademoiselle ». Bien, croyez-le ou non, la semaine dernière, la jeune caissière s’est excusée de m’avoir tutoyée et m’a dit que ça lui servirait de leçon. Après toutes ces années, c’était comme un cadeau de l’entendre. Elle aurait pu m’envoyer promener, car je suis quand même très âgée. Mais non, elle a remarqué son erreur.

Vive la politesse

Comme quoi même chez la jeune génération, on est encore capables de tenir compte de certaines susceptibilités.