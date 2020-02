Josée Lavigueur : Garde le feu sacré

Elle a vendu plus de 600 000 DVD depuis ses débuts, a publié cinq livres, dont un best-seller, a aidé des milliers de personnes à garder la forme et vient tout juste de lancer son 35e DVD en carrière : Josée Lavigueur est l’exemple vivant que le temps n’a pas d’emprise sur les gens passionnés.

C’est d’avoir su maintenir la confiance du public qui apporte à Josée Lavigueur le plus de fierté dans son parcours professionnel. « Ça me touche de constater que le public me suit, s’intéresse à ce que j’ai à dire et me fait confiance, confie-t-elle. Je reçois tellement de messages sur les réseaux sociaux. Ça me fait plaisir de lire ces commentaires positifs qui me donnent des frissons de bonheur. » Si elle a su rester pertinente au fil des années, c’est en proposant de nouveaux projets, en suivant de la formation continue, en lisant beaucoup et en maintenant son haut degré de passion.

Photo courtoisie

La coach, qui s’est fait un devoir d’évoluer au rythme de la technologie, se dit aussi excitée par la sortie de son ultime DVD 28 jours pour un corps plus ferme - L’ultime que par sa plateforme numérique Ma Zone Fit, portail web fort populaire proposant l’équivalent de 40 DVD d’entraînement et plus de 200 vidéos et entrevues.

« Pour moi, c’est la réalisation d’une grande mission : celle de rejoindre tout le monde en offrant une grande variété d’entraînement. Car pour être assidu et pour voir un impact sur la santé à long terme, il faut trouver une activité physique qui nous fait plaisir. »

Trouve-t-elle pénible la présence de ces entraîneurs souvent improvisés qui prodiguent, en ligne, des conseils à tout vent ?

« C’est devenu normal de nos jours, mais je constate que le public devient de plus en plus informé et est capable de faire la part des choses. Il n’y a pas d’ordre professionnel pour les entraîneurs, donc n’importe qui peut passer du gym à la caméra pour créer des capsules. Il est important de vérifier qui sont ces personnes qui jouent avec notre santé. »

Photo courtoisie

Rapide et efficace

Photo courtoisie

Autre petit plus de Ma Zone Fit : l’importance de prendre soin des membres. « On n’est ni dans la compétition ni dans la pression. On est beaucoup dans le plaisir de maintenir ou d’améliorer notre santé. »

Quant au petit dernier DVD, reprenant le programme des deux volets de la série s’étant vendus à plus de 30 000 copies, il répond à deux demandes claires des gens : pouvoir s’entraîner à la maison et dans un laps de temps plus court.

L’outil propose donc 28 jours d’entraînement préprogrammé divisé en 4 semaines. Un entraînement très court, mais très complet comprenant échauffement, capsule ciblant un groupe musculaire, période d’étirement et cardio sous trois niveaux d’intensité.

► Pour en savoir plus sur Ma Zone Fit : plateforme-lavigueur.com.