La Brasserie Inox met «sur la glace» son projet d’usine

Deux ans après avoir annoncé la construction d’un restaurant et d’une usine de production de bières à Beauport, la direction de la Brasserie Inox n’a toujours pas débuté les travaux. Le projet est maintenant « sur la glace ».

Philippe Desrosiers

Propriétaire

« Nous avions presque complété l’ensemble de notre financement », répond au Journal le propriétaire de l’enseigne, Philippe Desrosiers, qui croit encore à ce chantier, mais pas à court terme et sous une nouvelle mouture.

En raison de la pénurie de main-d’œuvre, l’homme d’affaires dit avoir écarté le volet restauration, mais il vise toujours la construction d’une usine pour fabriquer et embouteiller ses bières. Il n’a toutefois plus d’échéancier.

« Le problème, c’est qu’il y a de plus en plus d’usines de bières et le même nombre de consommateurs », déplore M. Desrosiers. « C’est un peu fatigant d’investir 5,5 millions $ dans un projet où le marché est correct pour le moment, mais cela devrait éventuellement se corser », poursuit-il.

Actuellement, on compte près de 1000 brasseries au Canada, dont 210 au Québec, selon des données récemment dévoilées par le professeur de la faculté d’agriculture de l’Université Dalhousie Sylvain Charlebois. Depuis 2015, à travers le pays, le nombre d’établissements a bondi de 155 %.

« Et en 2020, on pense qu’il pourrait y avoir 200 nouvelles microbrasseries sur le marché », prévient M. Charlebois. L’industrie de la bière génère des revenus de 22 milliards $ au Canada.

Autre terrain

N’ayant plus d’échéancier fixe, M. Desrosiers ne cache pas que son usine pourrait même sortir de terre sur un autre site que celui de 50 000 pieds carrés ciblé dans le parc industriel de Beauport, et ce, même si des investissements ont déjà été réalisés en prévision des travaux.

« Le projet n’est pas mort », assure-t-il. « Notre terrain est toujours réservé avec la Ville pour six mois. Nous avons juste pris un pas de recul », ajoute celui qui confirme avoir un autre projet immobilier, plus prioritaire, dans ses plans. L’homme d’affaires n’est toutefois pas prêt à en parler.

Initialement, l’ouverture de l’usine et du restaurant était prévue pour novembre 2018. Une cinquantaine d’emplois devaient être créés. Le zonage a été modifié pour accueillir le resto-pub et l’usine.

L’objectif était, entre autres, de commercialiser les bières de la doyenne des microbrasseries de Québec dans les dépanneurs, les supermarchés et les restaurants. La direction espérait produire 2500 hectolitres par année.