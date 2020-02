La revanche de Nico Daws

Le gardien du Storm de Guelph Nico Daws a entamé la saison actuelle avec une idée en tête : faire mentir à peu près tout le monde.

La raison est fort simple : en juin dernier, il avait été ignoré par les 31 équipes de la LNH au repêchage à Vancouver. Pire encore, aucune d’elles n’avait cru bon lui offrir une invitation à son camp des recrues.

On ne peut pas complètement en vouloir aux formations du circuit Bettman. Il faut dire qu’au moment de repêcher, Daws n’avait jamais été le partant d’une équipe de la Ligue de l’Ontario ni montré des chiffres très excitants.

Derrière Anthony Popovich avec le Storm de Guelph en 2018-2019, il avait terminé avec une fiche respectable de 10-5-2, mais une moyenne de buts accordés de 3,25 et un pourcentage d’arrêts de 0,893.

Rien pour écrire à sa mère, on s’entend.

Par contre, cette année, il a complètement explosé.

Avant les matchs d’hier, Daws venait au premier rang de la Ligue junior de l’Ontario, autant pour la moyenne de buts accordés par match (2,29) que le pourcentage d’arrêts (0,930) et le nombre de jeux blancs (5).

Et même si son nom était loin de faire partie de la conversation en début de saison, il est parvenu à se tailler une place avec Équipe Canada junior lors de la période des Fêtes.

Disons que sa mission de faire regretter ceux qui l’ont sous-estimé fonctionne plutôt bien, jusqu’à maintenant.

« Je veux prouver aux gens qu’ils ont tort. Je n’ai pas été repêché ni même été invité à un camp des recrues. Je ne cacherai pas que c’est venu me chercher et ça m’a motivé à prouver ma vraie valeur. Jusqu’à présent, ça fonctionne. »

EXPÉRIENCE ENRICHISSANTE

D’ailleurs, sa participation au Championnat mondial de hockey junior n’a pas été de tout repos. Après avoir hérité du poste de partant en début de compétition, il a été remplacé au profit de Joel Hofer, après avoir été chancelant d’entrée de jeu.

Cette expérience, avoue-t-il, lui a permis de grandir.

« J’ai compris que dans ce genre de compétition, tu dois te battre

24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour ton poste. Dans l’OHL, tu peux t’en tirer parce que tu n’affrontes pas toujours les meilleurs au monde. Par contre, sur la scène internationale, tu affrontes la crème de la crème. Tous les jeux sont de haute qualité et tu dois être concentré à tout moment. »

BYFIELD IMPRESSIONNÉ

À moins d’une surprise, Daws devrait être repêché en juin prochain. En tout cas, vous pouvez compter parmi ses plus grands supporteurs l’un des meilleurs espoirs en vue de la séance de repêchage qui aura lieu au Centre Bell, les 26 et 27 juin prochains, soit l’attaquant Quinton Byfield.

« On a vraiment connecté (au Mondial junior), lui et moi. Sa préparation hors glace est incroyable. C’est un gars tellement concentré sur ce qu’il a à faire. Il est difficile à déjouer, c’est aussi simple que ça ! Je ne sais pas comment l’expliquer d’une autre façon. Il est gros, rapide et agile sur ses déplacements latéraux. Il est manifestement la colonne vertébrale du Storm de Guelph cette saison. »