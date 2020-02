Le premier titre attendra encore pour Auger-Aliassime

Le Québécois Félix Auger-Aliassime disputait une deuxième finale consécutive après celle de Rotterdam il y a une semaine, mais a dû s’avouer vaincu devant le Grec Stefanos Tsitsipas, dimanche, à l’Omnium 13 Provence de Marseille, en France.

Auger-Aliassime n’a pas été de taille face au 6e joueur au classement de l’ATP, s’inclinant en deux manches de 6-3 et 6-4, en 1h 26 min. C’est donc un cinquième échec en autant de finales pour le jeune joueur de 19 ans, et un deuxième cette saison.

De deux ans l'aîné, Tsitsipas a obtenu son premier bris de service dès le troisième jeu de la première manche et n’a plus regardé derrière par la suite. Le second set a été plus serré alors que les deux jeunes joueurs se sont échangés des bris. Le Grec est finalement venu à bout du 18e joueur mondial grâce à son puissant service.

Tsitsipas n’a d’ailleurs connu aucune double faute lors de ce duel, contrairement à trois pour le Canadien.

C’était le quatrième rendez-vous entre les deux tennismen sur le circuit senior. Ils comptent désormais deux victoires chacun lors de leurs confrontations.

Auger-Aliassime reviendra en Amérique du Nord pour son prochain match, alors qu’il est inscrit au tournoi d’Acapulco, au Mexique.