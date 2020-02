Les bagarres: immense déception

RIMOUSKI | « Nous sommes très déçus de la tournure des événements. On aurait au moins aimé tenir un vote sur la disparition des bagarres dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Mais il y a encore trop de propriétaires qui ne voient pas le bien-fondé de cette décision ».

Alex Tanguay, le président de l’Océanic, est tout jeune, mais il est comme Obélix.

Il est né dans le hockey puisque son grand-père est Maurice Tanguay, fondateur de l’Océanic, et son père Jacques Tanguay, président des Remparts de Québec.

Il tenait à faire passer son point. Tant sur la disparition des bagarres que sur le retrait de quatre matchs par saison que les propriétaires plus « modernes » espéraient obtenir.

« Certains ne voient pas que le hockey et la société changent. Enlever les bagarres ajouterait encore de la valeur à nos concessions. Ce serait tellement plus facile de rivaliser avec les collèges et les universités. Quant aux quatre matchs, ç’aurait été des matchs dans la semaine. Compte tenu des dépenses pour jouer ces matchs qui se vendent moins, les équipes n’auraient pas perdu d’argent. Mais surtout, on aurait augmenté la rareté du produit et attiré plus de spectateurs à nos autres matchs. Et cela aurait permis à nos joueurs qui sont presque tous étudiants de mieux poursuivre leurs travaux scolaires », explique Tanguay.

Alex Tanguay n’a que 26 ans. S’il y a une logique, il va finir par passer ses points de vue. Il a 20 ans d’avance sur les autres propriétaires.

On va en reparler en juin prochain. Les discussions vont reprendre au sein de la LHJMQ.