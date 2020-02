Les Blue Jays se contentent d’un match nul

Les Blue Jays de Toronto et les Twins du Minnesota n’ont pas été en mesure de faire un maître, dimanche, lors d’un match préparatoire disputé à Fort Myers, en Floride.

La partie s’est conclue par la marque de 5 à 5, et ce, grâce à une longue balle du joueur de premier coussin des Twins Zander Wiel en huitième manche. Celui-ci a d’ailleurs été l’unique représentant des deux équipes à expulser la balle à l’extérieur des limites du terrain.

Chez les Jays, c’est Rowdy Tellez qui a été le plus productif offensivement, lui qui a permis à deux de ses coéquipiers de toucher la plaque grâce à un simple en sixième.

Abraham Toro voit de l’action

Abraham Toro et les Astros de Houston ont subi une défaite de 2 à 1 face aux Nationals de Washington dans un affrontement tenu à West Palm Beach, en Floride.

Il s’agissait de la première fois que la formation du Québécois voyait de l’action en 2020.

Toro a été utilisé comme frappeur désigné et n’a fait qu’une seule apparition au bâton, soit en début de neuvième manche. L’athlète de 23 ans a cogné un faible roulant en direction du troisième but et a été facilement retiré au premier coussin.

C’est le voltigeur Drew Ferguson qui a produit l’unique point des Astros, tandis qu’un ballon-sacrifice d’Asdrubal Cabrera et un simple de Brandon Snyders ont permis aux Nationals de signer le gain.