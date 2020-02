Plus de peur que de mal pour Chabot?

Le défenseur des Sénateurs d’Ottawa Thomas Chabot ne serait pas sérieusement blessé, lui qui a été contraint de quitter la partie contre le Canadien de Montréal, samedi dernier.

Après la défaite de 3 à 0 des siens, l’entraîneur-chef D.J. Smith s’est fait rassurant sur l’état de santé de son arrière de 23 ans.

«Nous pensons que [Chabot] est correct. Il n’y a rien de majeur», a déclaré le pilote de première année lors de sa conférence de presse d’après-match.

Le natif de Sainte-Marie avait lancé la serviette en première période de l’affrontement contre le CH, et ce, après avoir encaissé une mise en échec de Brendan Gallagher. Chabot a d’ailleurs eu beaucoup de difficulté à retourner au banc des siens après le contact.

Le défenseur gaucher est le joueur le plus utilisé par Smith en 2019-2020. Il est envoyé près de 26 minutes en moyenne par match. Chabot a amassé cinq buts et 28 mentions d’aide pour 33 points en 62 parties cette saison. Il a également écopé de 36 minutes de pénalité et maintenu un différentiel de -25.

La prochaine rencontre des Sénateurs aura lieu lundi, lorsqu’ils visiteront les Blue Jackets à Columbus.