Quand l’amour donne des ailes...

Avec ce second roman qui risque d’en ébranler plus d’un, on peut dire que l’écrivain nigérian Chigozie Obioma prend véritablement son envol.

Modestement intitulé Les pêcheurs, le premier roman de l’écrivain nigérian Chigozie Obioma a été l’un de nos plus gros coups de cœur de l’année 2016. Et on n’a manifestement pas été les seuls à l’aimer, puisqu’il s’est inscrit dans la liste des finalistes du prix Booker. Alors quid de ce second roman, cette fois intitulé La prière des oiseaux ? Eh bien... en plus de nous ramener sur les terres arides du Nigeria, il n’est aussi que pur régal. L’an dernier, au Royaume-Uni, il a même également fait partie des finalistes du prix Booker !

La face cachée de l’Afrique

Mais trêve de bavardage. Car pour pouvoir en saisir l’essence, on se doit d’abord de préciser que ce livre sort totalement des sentiers battus.

Vous le découvrirez d’ailleurs assez vite par vous-même au contact de son narrateur, qui serait le chi d’un jeune éleveur de poules du nom de Chinonso Solomon Olisa.

Jamais entendu parler du chi ? Bienvenue au club ! Dès les premières pages, il sera cependant clairement indiqué que dans la cosmologie igbo, le chi est l’être spirituel, l’identité parallèle qui veille en tout temps sur l’hôte de chair et de sang dont il partage la vie.

Alors, lorsque cet hôte empêchera un jour une jolie étudiante de se suicider du haut d’un pont, son chi sera forcément aux premières loges pour suivre de près la très triste histoire d’amour qui ne tardera pas à en découler...

Un roman troublant qui nous permet de voyager bien au-delà des frontières du réel sans jamais quitter de vue le tragique destin d’un homme prêt à tout pour plaire à sa belle.

Frissons garantis

Mictlán

Photo courtoisie

Tout au début de ce très noir roman, on apprend qu’en nahuatl, mictlán signifie « le lieu des morts ». Une fort joyeuse entrée en matière qui correspond du reste parfaitement au pays que dirige le Gouverneur. Après s’être fait élire sur la promesse de mettre fin à l’incroyable explosion de violence qui est en train de tuer à petit feu sa propre nation, le Gouverneur n’a rien à envier aux pires criminels. Pour preuves, les 157 nouveaux cadavres dont il cherche à se débarrasser. Mais toutes les morgues et toutes les chambres froides du pays étant déjà pleines à craquer, il devra faire appel à Gros et à Vieux.

Destination mortelle

Tous deux chauffeurs de poids lourds, Gros et Vieux recevront ainsi l’ordre de conduire jour et nuit un semi-remorque réfrigéré rempli de cadavres mutilés. Et tant que le Gouverneur n’aura pas trouvé d’endroit sûr pour les cacher tous, cet étrange tandem mal assorti devra continuer à rouler au beau milieu du désert, avec interdiction formelle de s’arrêter en chemin tant qu’il y a de l’essence.

Une lecture assez déstabilisante. D’abord, parce qu’il n’y a pas grand point dans le texte, ensuite, parce qu’il serait difficile d’imaginer plus macabre histoire !

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

Papa

Photo courtoisie

Le 19 septembre 2018, pendant la diffusion d’un documentaire sur la police du régime de Vichy, l’écrivain français Régis Jauffret a l’énorme surprise d’y voir son père : menottes aux poings, il a été arrêté par deux agents de la Gestapo. Un épisode remontant à 1943, dont il n’avait jamais entendu parler, et qu’il tentera de reconstituer dans ce livre à mi-chemin entre le roman et la biographie.

Swing Time

Photo courtoisie

Ça a été l’un des livres les plus attendus de la rentrée 2018, l’écrivaine britannique Zadie Smith ne signant habituellement que d’excellents romans. Et même si celui-ci n’a pas tout à fait été à la hauteur, l’étonnant parcours de ses deux jeunes danseuses vaut le détour. Après des années d’efforts, la première parviendra en effet à se faire un nom. Quant à la seconde, jamais elle n’aurait pu se douter qu’un jour, elle deviendrait l’assistante d’une superstar de la pop !

À table en moins de 30 min

Photo courtoisie

Peu importe ce qu’on a l’intention de préparer au souper, cuisiner réclame toujours du temps. L’énorme avantage de ce nouveau livre signé Gordon Ramsay ? De l’entrée au dessert, toutes les recettes qu’on y trouve peuvent être exécutées en 30 minutes seulement. Sans trop courir, on pourra ainsi déguster porc caramélisé aux légumes asiatiques, riz biryani au poulet, curry de poisson ou linguine à la vongole. Pas mal, non ?

Réduisez vos impôts

Photo courtoisie

Comme il ne reste plus qu’une petite semaine pour décider si on doit ou non prendre des REER, ce guide pourrait se révéler franchement utile. En plus d’expliquer une à une toutes les nouveautés fiscales s’appliquant à l’année d’imposition 2019, il nous montre comment éviter de payer trop d’impôts en consacrant notamment un chapitre complet aux avantages du REER.