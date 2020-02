Qui peut-on tutoyer?

Je viens de lire la lettre signée « Une qui considère avoir droit au respect ». Cette dame se disait offusquée parce que les gens la tutoient régulièrement. Selon ses dires, ça la rend folle que la majorité des pensionnaires de sa résidence acceptent ça. Lire un tel commentaire me force à me demander si désormais il faudrait établir une ligne entre les gens qu’on peut tutoyer et ceux pour qui c’est un crime ?

À ce que je sache, le vrai respect n’est pas automatiquement relié à l’âge. Il y a une certaine époque dans certains pays francophones, les époux se vouvoyaient. Ça ne se fait plus aujourd’hui, et on ne crie pas à l’irrespect pour autant. Il n’y a que très peu de langues dans le monde où cette béquille linguistique existe. Chez les anglophones, entre autres, c’est you pour tout le monde.

Au Québec notamment, la société se modifie et les règles de la politesse sont remises en question. C’est normal, même si les uns s’offusquent et que les autres acceptent de changer et de grandir. Après le décès d’un proche par exemple, on ne porte plus le deuil pendant de longs mois, pas plus que les hommes n’enlèvent leur chapeau en passant devant une église. On ne discute plus du droit de la femme de porter le pantalon et de fumer sur la rue. Tout ça relève de l’évolution et du simple gros bon sens.

Pour revenir au tutoiement, il convient de préciser que le ton ainsi que le non verbal comptent souvent beaucoup plus que les mots employés pour s’adresser à quelqu’un. Je signale que dans nombre de leurs prières, les croyants utilisent le « tu » quand ils s’adressent à Dieu, pendant que madame, elle, ça la rend folle !

Roger Matteau

Concernant le dernier point abordé, Pedro, un autre lecteur m’écrivait : « Je suggérerais à cette dame de bien relire sa Bible. Elle verra qu’à tous les endroits où on s’adresse à Dieu dans les évangiles, en aucun cas on ne le vouvoie. Alors cette madame en manque de respect ne devrait-elle pas accepter d’être considérée au moins à l’égal de Dieu ? »

Tout en respectant les us et coutumes de certaines personnes âgées, je pense qu’il faut s’assouplir et accepter, en certaines matières, de se laisser porter par l’air du temps. Si on pense que même le dictionnaire, ce régulateur des mots de la langue qui a toujours été fort lent à se modifier, trouve le moyen de s’inscrire dans un certain modernisme, ne nous incombe-t-il pas de faire aussi notre part pour évoluer, dans la mesure où c’est fait dans le respect ? Libre à l’interlocuteur à qui on s’adresse au « tu » de répondre par le « vous », si cela fait partie de son ADN.