Tournoi international pee-wee: un rêve devenu réalité pour le petit Océanic

Dans la nuit de samedi à dimanche, l’attaquant de l’Océanic de l’Est-du-Québec Justin Blais a rêvé que son équipe soulevait le trophée de champion de la classe AA-Élites du Tournoi international de hockey pee-wee de Québec. Son rêve était prémonitoire.

Non seulement la formation du Bas-Saint-Laurent a vaincu les puissants Stars de Syracuse par la marque de 3-2 dimanche après-midi, mais c’est Blais lui-même qui a joué les héros en brisant l’égalité avec moins de deux minutes à faire au match.

« Je savais qu’on allait gagner, j’étais confiant à 100 %. Quand j’ai marqué, je me voyais déjà avec le trophée dans les mains à célébrer. C’est impossible de ne pas être content quand tu gagnes le plus gros tournoi au monde », se réjouissant le no 79 de l’Océanic après le match.

S’ils voulaient l’emporter, l’Océanic devait absolument trouver un moyen de contrer l’attaquant Cooper Dennis et le défenseur Matthew Judge qui avaient été dominants depuis le début de la compétition.

Mission accomplie.

« On a pris une décision d’équipe qu’on voulait justement les contrer en équipe plutôt que d’attitrer un joueur sur eux. Sur vidéo, on avait vu quelques tendances dans leur jeu, alors on avait préparé les gars en conséquence et ils ont exécuté à merveille », a expliqué l’entraîneur-chef de l’équipe Alexandre Daneau.

Fierté pour la région

En plus de contrer Dennis et Judge, l’Océanic a réussi un autre tour de force dimanche, soit celui de gagner le Tournoi après avoir perdu son premier match. L’entraîneur Daneau a d’ailleurs mentionné que l’équipe avait été transportée par l’appui indéfectible de toute la région du Bas-Saint-Laurent. Même que le personnel d’entraîneurs a dû retirer les cellulaires des jeunes pour éviter les distractions.

Et parlant d’appui, pas besoin de dire que la foule du Centre Vidéotron était très majoritairement derrière eux dimanche, surtout depuis que les Stars ont éliminé les Remparts et les Nordiques de Québec en cours de route.

« Entendre 15 000 personnes ici au Centre Vidéotron crier pour l’Océanic, ça ne devrait pas arriver souvent ! », a blagué l’entraîneur que ses joueurs ont aspergé d’eau froide dès qu’il eut terminé avec les médias.

Liens amicaux

En plus de l’appui de leur région et de la foule de Québec, l’Océanic pouvait compter sur les encouragements de l’équipe entière du Sélect de Croatie. Toute l’équipe attendait d’ailleurs à la porte du vestiaire après le match dimanche pour féliciter leurs nouveaux amis.

« On les a affrontés en match hors-concours et c’était une super belle équipe, l’ambiance était le fun. Après, chaque fois qu’on les croisait dans l’aréna, ils venaient nous voir et nous serrer la main. Depuis les quarts de finale, ils viennent à tous nos matchs, ils nous encouragent et chantent pour nous. Ce sont même eux qui crinquent nos parents pour crier et nous encourager », raconte Daneau qui ajoute que son équipe a aussi développé un beau lieu avec le Sélect du Japon en cours de route.

« Mes joueurs disent qu’ils ont appris plus en anglais en deux semaines que depuis qu’ils vont à l’école », ajoute-t-il en riant.

C’est aussi ça, le Tournoi pee-wee.

Les Tchèques l’emportent

Dans la dernière finale de la journée, les Knights de la République tchèque ont vaincu les Rangers Jr. de Mid Fairfield pour mettre la main sur le titre. Il s’agissait de la quatrième fois en cinq ans que les Knights participaient à la finale de la classe AAA, et la deuxième fois qu’ils mettaient la main sur le trophée.

Par ailleurs, le Tournoi international de hockey pee-wee de Québec a annoncé une foule totale de 221 073 spectateurs pour les 12 jours de compétition. Il s’agit du deuxième meilleur résultat de l’histoire du tournoi après l’année record de 2016 (236 279).

Jasmin Émond a écouté son entraîneur !

Le capitaine des Alliés de Montmagny Jasmin Émond a joué les héros en inscrivant le but victorieux en prolongation pour permettre aux siens de mettre la main sur le titre de la classe International B avec une victoire de 2-1 sur les Cantonniers de Magog.

Photo Didier Debusschère

Émond a débordé le défenseur des Cantonniers avant de déjouer le gardien Loick Tremblay d’une belle feinte pour semer l’hystérie sur le banc de son équipe qui avait tiré de l’arrière 1-0 pendant une très bonne portion du match.

« J’étais vraiment content de marquer. D’habitude, j’ai tendance à vouloir passer la rondelle entre les patins de l’adversaire mais j’ai décidé de déborder et ç’a marché ! Je me fais tellement gosser par mes entraîneurs pour déborder, bien je l’ai fait », a mentionné, pince sans rire, le héros du jour.

Une première pour gagné

Evann Fournier avait donné les devants aux Cantonniers en première période et les Alliés ont dû patienter jusqu’au milieu du troisième tiers avant de réussir à déjouer Tremblay pour la première fois, quand Eliot Bernier l’a battu grâce à un tir frappé.

L’entraîneur des Alliés Léopold Gagné était tout sourire dans le vestiaire après le match. C’est que la victoire de dimanche lui permettait enfin d’effacer un souvenir toujours douloureux de l’époque où il avait participé à l’événement en tant que joueur.

« C’est incroyable de gagner ce tournoi. On ne peut pas le réaliser tant qu’on ne l’a pas vécu. Je suis venu en tant que joueur à deux reprises et la première fois on n’est pas allés loin tandis que la deuxième fois, on a perdu en finale. Ce que j’ai dit aux petits gars c’est que je ne voulais pas le vivre une troisième fois. La dernière fois que je suis venu ici, j’avais perdu 7-0 en finale. Les petits gars et la petite fille (la gardienne Sandrine St-Hilaire) m’ont donné ça aujourd’hui. »

Les Alliés continuent donc leur travail de démolition cette saison. Avec leur victoire de dimanche, ils ont porté leur dossier cumulatif à 35 victoires, une défaite et deux matchs nuls, ce qui leur a permis de prendre la tête du classement provincial POC.

« Ce n’est pas compliqué, ce que je dis depuis le début c’est qu’on a une bonne gang d’entraîneurs et les jeunes sont disciplinés sur ce qu’on leur demande de faire depuis le début de l’année. Ça donne les résultats comme aujourd’hui », ajoute Gagné.

Les Diabolos terminent le travail

Les Lynx de l’école Jésus-Marie de Beauceville ont offert une solide opposition aux Diabolos de Lucille-Teasdale, mais la dévastatrice attaque de l’équipe des Laurentides a fait la différence en finale de la classe scolaire.

Les Lynx menaient 3-2 après les deux premières périodes de jeu, mais l’imposant attaquant des Diabolos, Justin Duval, a pris les choses en main au dernier tiers, inscrivant quatre buts pour mener les siens vers une victoire de 7-5.

« C’est le meilleur tournoi au monde, et de le gagner, c’est malade, a mentionné l’attaquant de 6 pi 1 po. Entre les deux périodes, on perdait et ça nous a donné un boost. On s’est regroupé et on est allé gagner. C’est un moment que je ne vais jamais oublier. »

Avec 15 points dans le tournoi, l’attaquant des Diabolos Alexis Lavigne a reçu le trophée Maurice-Richard, remis au meilleur compteur de la compétition, toutes catégories confondues.

Les Lynx fiers

Dans le camp adverse, les Lynx gardaient la tête haute. Les deux dernières semaines n’ont pas été de tout repos pour l’organisation qui a dû vivre avec le congédiement de l’entraîneur de l’équipe Philippe Audet après que ce dernier eut lancé une bière en direction d’un officiel dans un match au début du mois de février.

« On a vécu beaucoup d’adversité dernièrement et les joueurs se sont ralliés et ils ont cru en eux, a mentionné celui qui a remplacé Audet à la barre de l’équipe, Vincent Rodrigue. On voulait simplement qu’ils jouent en équipe, qu’ils croient en eux et qu’ils y aillent une présence à la fois. C’est ce qu’ils ont fait et on est très fiers d’eux. »

M. Rodrigue estime que l’histoire entourant leur entraîneur, qui a fait beaucoup jaser dans les médias, a eu un effet rassembleur chez les jeunes Lynx.

Les matchs à l’horaire

Les finales