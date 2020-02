Un peu de Canam dans le nouvel aréna des Islanders

Bien qu’il n’agisse plus à titre de chef d’orchestre dans la construction d’amphithéâtres sportifs en Amérique du Nord, le Groupe Canam participera à la sortie de terre du nouvel antre des Islanders de New York.

L’entreprise beauceronne a récemment publié sur ses réseaux sociaux un lien permettant de suivre en direct l’évolution des travaux pour le nouvel édifice de 1,26 milliard $ US situé à Elmont, dans le comté de Nassau.

L’ouverture du bâtiment, baptisé pour le moment Belmont Park Arena, est prévue pour la saison 2021-2022 de la Ligue nationale de hockey.

L’établissement devrait pouvoir accueillir environ 18 000 personnes. Un projet d’hôtel de 250 chambres est aussi dans les plans sur ce site.

« Oui, nous participons à ce projet », confirme au Journal la directrice des communications du Groupe Canam, Marie-Noëlle Goulet. « Nous fournissons des produits réguliers, soit un peu de tabliers métalliques et de poutrelles. On ne parle pas ici de charpentes lourdes », poursuit-elle.

Ces produits ont été fabriqués à partir de deux installations du groupe aux États-Unis. Il s’agit d’un contrat d’environ 2,1 millions $ CAN.

Pour Canam, cette entente représente une première incursion dans le monde des stades sportifs professionnels depuis 2017.

Rappelons que la direction avait choisi de se retirer de ce marché, à moins d’agir comme sous-traitant, après avoir notamment enregistré une perte de plusieurs millions lors de la construction du stade des Falcons d’Atlanta.

74 stades

Récemment, la direction du Groupe Canam avait révélé au Journal qu’elle songeait à renouer avec la charpente métallique lourde pour les stades.

« On va sûrement retourner dans la grosse charpente métallique et les stades », avait indiqué Marcel Dutil, président du conseil d’administration. « Notre réputation est toujours excellente. Cela n’arrivera pas demain matin, mais on devrait être là dans les prochaines années », poursuivait-il.

Dans le domaine des stades, Canam possède une longue feuille de route. La compagnie a participé à la construction de 74 arénas, entre autres, le MetLife Stadium à New York (Jets et Giants), le Gillette Stadium à Foxborough (Patriots) et le Lincoln Financial Field à Philadelphie (Eagles).

En janvier, la division canadienne du Groupe Canam est redevenue la propriété de joueurs québécois.

La famille Dutil, la Caisse de dépôt et placement du Québec et le Fonds de solidarité FTQ ont déboursé 840 millions $ pour racheter les parts du fonds d’investissement American Industrial Partners.