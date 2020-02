Volleyball : le Rouge et Or accède à la finale

Pascal Clément était un homme soulagé quand le Rouge et Or de l’Université Laval a obtenu, dimanche au PEPS, son billet pour la finale provinciale du circuit de volleyball masculin.

Si la victoire de 25-18, 25-20 et 25-16 face au Vert & Or de l’Université de Sherbrooke dans le match décisif n’a jamais fait de doutes, Clément avait toutefois eu le temps de faire du sang de cochon au cours de la dernière semaine. «C’était égoiste de ma part, mais j’ai été hanté toute la semaine à l’idée de perdre à la maison mon dernier match en carrière, a confié l’entraîneur-chef lavallois qui prend sa retraite au terme de la présente saison. C’était niaiseux, mais c’est la nature humaine. Notre absence au championnat canadien aurait toutefois fait plus mal que perdre mon dernier match. Il n’était pas question de perdre ce troisième match. Sherbrooke avait laissé beaucoup d’énergie dans les deux premiers et jouaient avec moins de confiance.»

En fin de match avec le Rouge et Or en avance 23-15, Clément a eu une bonne pensée pour son vétéran passeur Ethan Ellison en le lançant dans la mêlée. «C’était émotif et je voulais le remercier pour ses cinq années. C’était important de le faire. Il m’a remercié.»

Finale à Montréal

En écartant le Vert & Or en trois parties, le Rouge et Or se frottera maintenant aux Carabins de l’Université de Montréal en finale provinciale à compter du 6 mars. Toutes les parties auront lieu dans la métropole. Parce que la Conférence du RSEQ et de l’Atlantique possède deux entrées au championnat canadien qui se déroulera du 13 au 15 mars à l’Université du Manitoba, les Rouges et les Bleus sont assurés d’être du voyage à Winnipeg.

«Au-dela de la rivalité et de la revanche qui ne m’animent pas, je veux gagner une série de volleyball contre Montréal, a indiqué Clément. Montréal a une bonne équipe, mais on n’ira pas là se battre avec des tires pois. Pour ce dernier match au PEPS, j’avais le motton à la fin, mais je vais demeurer dans l’environnement.»

Point tournant

La série demi-finale a basculé quand le Rouge et Or a décidé de miser sur le passeur de 2e année Ludovic Martin comme partant lors du deuxième match. Le retour au jeu de l’attaquant Alexandre Obomsawin a été un autre facteur déterminant.

«Ce fut les deux points tournants, a résumé Clément. Ludovic était prêt pour ce défi et Alexandre a été notre bougie d’allumage. Remis de ses blessures aux genoux et à une cheville, on l’attendait depuis trois mois. Sa présence a donné de l’air à Nicolas Fortin qui a réussi des coups de canon impressionnants.»

Comme passeur, mais aussi au service, Martin a fait sentir sa présence. «Samedi, j’étais un peu anxieux, mais j’ai toujours aimé jouer dans les séries éliminatoires, a raconté le produit des Titans de Limoilou. Avec mon expérience des championnats canadiens, j’étais bien outillé pour répondre. J’ai apporté de l’énergie en célébrant chaque point. Au service, c’est plus facile quand tu n’embarques pas à froid. Quant à mes attaques en deuxième main, cela a apporté une dynamique différente. Lors du deuxième match, j’ai utilisé cette stratégie souvent, mais ils me surveillaient, (aujourd’hui), ce qui a libéré d’autres joueurs. Quant à ma relation avec Nicolas, on joue ensemble depuis longtemps. Je sais comment le gérer et garder sa confiance.»

Malgré la défaite, le Vert & Or a connu sa meilleure saison depuis belle lurette. Il a battu le Rouge et Or à trois reprises. «Nous aurons une très bonne équipe dans deux ou trois ans, a mentionné l’entraîneur-chef Mohamed El Fethi Abed. On peut construire sur nos succès de cette année. Il fallait changer la mentalité où les gars acceptaient la défaite. Aujourd’hui (hier), l’expérience de Laval a fait la différence. Je ne pouvais pas en demander plus.»