Ariane Moffatt et Pierre Lapointe honorés par la France

Ariane et Moffatt et Pierre Lapointe ont reçu, lundi soir, des insignes de l’Ordre des Arts et des Lettres des mains de Kareen Rispal, ambassadrice de France au Canada, au cours d’une réception intime, à la Résidence de France, à Montréal.

Après avoir résumé son parcours professionnel des deux côtés de l’Atlantique, l’ambassadrice de France au Canada a souligné l’apport d’Ariane Moffatt à la chanson francophone contemporaine avant de lui remettre les insignes de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres.

La chanteuse a confié, en entrevue, être très émue. «Je ne m’attendais pas du tout à cette reconnaissance, qui vient directement du ministère de la Culture français. C’est très touchant car, honnêtement, ces années de développement en France ont demandé énormément d’énergie. J’ai pris un certain recul dans les dernières années pour les enfants, mais c’est sûr que je vais retourner en France prochainement.»

Carrière florissante

Pierre Lapointe était lui aussi très ému en recevant ensuite les insignes d’Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres. «Depuis ma tendre enfance, avant même d’y aller pour la première fois, j’ai toujours entretenu un lien culturel très fort avec la France, a-t-il raconté. J’ai toujours senti un grand besoin de m’exprimer et de travailler dans un français soutenu et compréhensible de toutes les nations francophones.»

L’auteur-compositeur-interprète est aussi fier de pouvoir aller travailler et être reconnu dans un autre pays. «J’ai fait des choses assez extraordinaires en France. J’ai notamment été chroniqueur pendant deux mois pour la radio France Inter. Être écouté par deux millions de Français tous les matins, c’est complètement fou. J’ai vécu des grands moments là-bas, et j’y retourne fin mars pour jouer aux Folies Bergère.»

S’il affirme que sa notoriété est encore très nichée, Pierre Lapointe a toutefois rempli des salles importantes au cours des dernières années, comme Pleyel, La Cigale, L’Olympia ou Le Bataclan. «Je reste dans un créneau assez pointu, mais avec un succès d’estime et critique assez anormal. Je suis très content d’avoir régulièrement des bonnes critiques. Cet insigne que l’on me remet ce soir, c’est comme une reconnaissance officielle de la France, ça m’émeut beaucoup.»