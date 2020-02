Championnats du monde de patinage artistique: Les Canadiens prêts pour Montréal

Les Championnats du monde de patinage artistique, qui auront lieu au Centre Bell du 16 au 22 mars, sont à nos portes et les patineurs canadiens se disent prêts, à quelques semaines du grand moment.

Il s’agira d’une belle occasion pour la plupart d’entre eux de s’exécuter devant leur famille et leurs amis dans un environnement qui leur est familier, et ce, même s’ils ne sont pas Québécois.

Photo d'archives, AFP

«Montréal a été notre chez-nous pendant quatre années, a mentionné l’Ontarienne Kirsten Moore-Towers, qui fera équipe avec son partenaire Michael Marinaro, lundi, à la rencontre des médias. Nous avons déménagé en dehors du Québec récemment, mais on se sent encore à la maison ici. Cette équipe canadienne est très unie. Nous sommes excités.»

Plusieurs jeunes

Les représentants de l’unifolié pourront compter sur la participation de quelques espoirs qui pointent le bout de leur nez parmi les meilleurs. C’est entre autres le cas d’Alicia Pineault, qui prendra part à cette compétition pour la première fois de sa carrière.

«Je ne sais pas à quoi m’attendre. Je ne sais pas le calibre, il ressemble à quoi, a expliqué l’athlète de 20 ans. Ça va vraiment être d’aller patiner, d’avoir du plaisir et de voir où je me situe.»

Photo d'archives, AFP

Ce sera également le cas du duo formé de Marjorie Lajoie et Zachary Lagha, qui en seront à leur premier coup de patin à cette compétition dans la catégorie senior, eux qui avaient remporté le titre il y a un an, chez les juniors.

«On va essayer de se concentrer sur nous-mêmes avec toutes les distractions qu’il va y avoir parce que ça va être à Montréal, à la maison, a raconté Lagha. C’est déjà un bon objectif. Après il va y avoir notre job sur la glace qu’on va devoir faire et sur le top de tout ça, on veut apprécier le moment.»

Des objectifs différents

Chaque athlète s’est donné des objectifs différents à atteindre. La paire composée de Piper Gilles et Paul Poirier veut en donner plein la vue aux partisans montréalais. Ils ne souhaitent rien de moins qu’obtenir une médaille.

«Nous voulons être sur le podium cette année, d’autant plus que c’est à la maison. Nous nous sentons pleinement en mesure de le faire. Nous sommes confiants. Nous avons deux programmes solides.»

Photo d'archives, PATRICE LAPOINTE

Pour leur part, Laurence Fournier et son coéquipier d’origine danoise, Nikolaj Sorensen, se disent heureux de simplement participer, eux qui sont passés près de manquer le rendez-vous.

«Plus on se rapproche de l’événement, plus on est excité, a déclaré Fournier. Il s’est fait opérer au genou. On a su qu’il y avait une possibilité qu’on ne les fasse pas et on a réalisé à quel point on voulait les faire. C’est une chance d’une vie.»

L’équipe du Canada sera complétée par Nam Nguyen chez les hommes, Emily Bausback chez les femmes, ainsi que la paire composée d’Evelyn Walsh et Trennt Michaud.