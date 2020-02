BOULIANNE, Roger



Est décédé à son domicile M. Roger Boulianne à l'âge de 60 ans. Il était le fils de feu Joseph-Louis Boulianne et de feu Jeanne-Emma Gauthier. M. Boulianne demeurait à Chicoutimi anciennement de Sacré-Cœur. Il laisse dans le deuil, ses enfants, Cynthia (feu Yannick Martel), (Jonathan Turcotte), Cédric, son petit-fils Lukas, ses sœurs et ses frères; Jeanne (Jean-Arthur), Noëlla (Martin), Pâquerette (feu Roger), Gilles, (Solange), René (Louise), feu André, Thérèse (Réjean), Édith (Gilles), Guy (Odette), feu Régis (Bernadette), Michel (Guylaine), Micheline (Rosaire), sa tante, ses neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que ses amis (es). La famille recevra les sympathies à lade 10 h à 13 h 45 suivie d'. Que toutes marques de sympathies se traduisent par des dons à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. La direction a été confiée à: