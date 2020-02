David Ayres: une situation frustrante pour Toronto

Plusieurs mots-clics sont rapidement devenus populaires, samedi, lors de la victoire des Hurricanes de la Caroline aux dépens des Maple Leafs de Toronto, alors que la formation gagnante a fait appel à un chauffeur de «Zamboni» de 42 ans pour agir à titre de gardien.

• À lire aussi: Un chauffeur de Zamboni signe une victoire improbable avec les Canes

• À lire aussi: [VIDÉO] Le gardien et chauffeur de Zamboni fond en larmes en direct

Son nom, David Ayres, a d’ailleurs été très utilisé, tout comme le mot-clic #FireDubas. Les amateurs des Maple Leafs ne réclamaient rien de moins que la tête du directeur général de l’équipe pour satisfaire leur insatisfaction.

Dubas, lui-même, ne pouvait expliquer la raison de cette défaite.

«J’ai des moments où ma patience atteint ses limites, mais je ne crois pas que les conséquences de chaque moment de chance ou de malchance sont aussi intenses qu’elles le paraissent au moment où elles surviennent, a mentionné Dubas lors de son point de presse après la date limite des transactions. Samedi soir a été un match embarrassant, pas parce qu’on a perdu contre une équipe dont le gardien était un chauffeur de “Zamboni”. C’était embarrassant parce que nous nous sommes mis dans une position où nous avons tiré de l’arrière 4 à 1 avant de générer des tirs. Dans des situations comme celle-là, mon impatience monte.»

Le directeur général, âgé de 34 ans, a toujours espoir en son équipe, malgré le faux pas.

«Nous nous sommes embarqués dans une aventure difficile et nous allons avoir des moments comme ceux-là où nous allons nous questionner. Nous allons passer au travers de l’adversité et nous allons poursuivre nos plans afin d’atteindre notre but.»

Reste néanmoins que cette défaite gênante a soulevé l’ire de plusieurs partisans sur les réseaux sociaux et même celle des journalistes, qui ont utilisé leur plateforme respective pour dénoncer la situation.

Dubas a tenté de continuer d’améliorer son équipe, lundi, lors de la date limite des transactions. Il a entre autres fait l’acquisition du défenseur Calle Rosen, de l’Avalanche du Colorado, en retour du gardien Michael Hutchinson. Il a toutefois mentionné lors de son point de presse que sa transaction majeure était survenue quelques semaines auparavant, lorsque la formation torontoise a obtenu le gardien Jack Campbell et le joueur de centre Kyle Clifford, des Kings de Los Angeles, le 5 février.

Ce n’était finalement pas une blague

L’entraîneur-chef des Hurricanes Rod Brind’Amour est d’ailleurs revenu sur la situation improbable qu’a vécue son équipe lors de ce match. Même lui a avoué qu’il doutait des événements qui ont eu lieu sous ses yeux.

«Mes premières impressions n’ont pas été bonnes pour être honnête, a raconté l’instructeur sur le site de son équipe après l’entraînement des siens, lundi. Quand j’ai vu le premier tir rentrer, puis le second, je croyais que c’était une farce.

«Nous lui avons parlé entre les périodes et on pouvait voir qu’il avait le feu dans les yeux, a ajouté Brind’Amour. C’est tout ce qu’on pouvait lui demander. On ne s’attendait pas à ce qu’il fasse des arrêts miraculeux, mais il en a fait quelques-uns.»

Ayres a terminé la rencontre avec huit arrêts.

• Lors de chaque match, l’équipe à domicile se doit d’avoir un gardien d’urgence pour prévenir une situation semblable. La personne en question ne doit avoir aucune obligation professionnelle envers un club de la LNH.

• Cette situation est survenue à quelques reprises, dont en 2018, alors que Scott Foster avait revêtu le chandail des Blackhawks de Chicago pour vaincre les Jets de Winnipeg.