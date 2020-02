De l’aide pour les entreprises encore demandée

Des organisations patronales réclament de l’aide urgente des gouvernements pour les entreprises les plus fragilisées par la crise ferroviaire, même si des signes laissent espérer une issue prochaine au conflit.

« Je ne sais pas si des mesures pourront être mises en place à temps pour les prochains budgets. Mais une chose est certaine, les entreprises devront être aidées d’une manière ou d’une autre », a déclaré la PDG des Manufacturiers et exportateurs du Québec, Véronique Proulx.

Depuis maintenant 19 jours, des centaines de compagnies de tous les secteurs au Québec voient leurs activités être ralenties ou carrément paralysées par leur incapacité à recevoir ou à expédier de la marchandise. Elles ne réussissent pas toutes à maintenir la tête hors de l’eau.

« Je ne saurais vous dire lesquelles des entreprises sont les plus à risque de fermeture. Non plus, celles qui ont une santé plus précaire », reconnaît François Vincent, vice-président pour le Québec de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante.

« Une chose est sûre, par contre, incapables de livrer leur marchandise par rail, certaines n’ont reçu aucun revenu depuis bientôt trois semaines. Pour elles, le moins qu’on puisse espérer des gouvernements est un minimum de sensibilité », a-t-il ajouté.

Ottawa se fait attendre

Le fédéral est le plus directement visé par ces demandes. Les cabinets des ministères de l’Innovation, des Sciences, de l’Industrie, ainsi que des Finances, en particulier. Le personnel a promis une réponse aujourd’hui.

Jeudi dernier, dans le cadre d’un débat d’urgence sur la crise ferroviaire à l’Assemblée nationale, le ministre québécois de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, a reconnu les difficultés que vivaient nombre de compagnies depuis des semaines.

Sans promettre d’aide financière, il s’est tout de même engagé à étudier « les mesures appropriées » qui lui seront présentées.

Le type d’aide à venir reste à définir. Des rectifications fiscales à l’aide financière directe ; tout semble sur la table. Et il sera d’autant plus important, insiste Mme Proulx, qu’il faudra encore attendre de cinq à six semaines avant que les choses ne reviennent à la normale, une fois le blocus levé.