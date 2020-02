Des ententes avec nos universités restent secrètes

Un expert en propriété intellectuelle dénonce la culture du secret des projets de recherches de la multinationale chinoise Huawei et des universités québécoises financées à coup de millions $ par l’État.

« Pourquoi avec des investissements publics de cette importance-là refuse-t-on de montrer les ententes ? Pourquoi y a-t-il un nuage d’obscurité ? », se demande à voix haute Stephan Cliche, avocat en propriété intellectuelle, consultant pour DS Avocats.

Début février, Le Journal a révélé que le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) a octroyé plus de 8,4 millions $ à des chercheurs québécois liés au groupe chinois Huawei entre 2010 et 2019.

Ces derniers jours, l’Université McGill (3,6 millions $), l’Université Laval (2,3 millions $), Polytechnique Montréal (1,9 million $) ont tour à tour refusé de dévoiler les ententes conclues avec Huawei, en nous dirigeant à une demande d’accès à l’information.

Une situation qu’a du mal à comprendre l’avocat Stephan Cliche. « Les technologies développées sont secrètes un certain temps, mais les conditions commerciales, quand le gouvernement est impliqué, ne sont pas censées l’être », a déploré l’expert.

Pas de redevances

Or, Le Journal a aussi appris que même si la propriété intellectuelle des projets pouvait être partagée entre les universités et Huawei, ni l’Université McGill ni l’Université Laval ne recevront de redevances si l’équipementier tire profit de leurs recherches.

« Non », a fini par laisser tomber la porte-parole de l’Université McGill, Cynthia Lee, quand la question lui a été posée.

« L’Université Laval ne reçoit aucune redevance pour les projets menés en partenariat Huawei-CRSNG », a aussi confirmé le relationniste de l’institution Simon La Terreur.

Quant à Polytechnique Montréal, l’école de génie n’a pas voulu fournir cette information et a renvoyé la balle à son secrétariat général via une demande d’accès.

« Le fait qu’il n’y ait pas de redevances, ce n’est pas inhabituel parce qu’il pourrait avoir d’autres avantages pour les universités. Ce qui est étrange, c’est que l’on ne puisse pas les connaître », a analysé Stephan Cliche.

Contacté par Le Journal, Huawei a été avare de détails sur les questions de propriété intellectuelle des projets financés par le CRSNG au sein des universités québécoises.

« Huawei Canada ne souhaite pas divulguer de telles informations », s’est limitée à dire sa responsable québécoise Sabrina Chartrand, par la bouche de sa firme de relations publiques Hill+Knowlton Stratégies, qui l’épaule dans la province.

♦ En janvier dernier, Le Journal a révélé que la firme chinoise des télécommunications Huawei mise sur d’ex-politiciens vedettes, dont de nombreux libéraux, pour convaincre le gouvernement Trudeau d’ouvrir la porte à son réseau 5G.

