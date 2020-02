Deux chantiers majeurs dans le même secteur cet été à Québec

Le secteur de Sainte-Foy sera encore un point chaud cet été, alors que la Ville de Québec entame des travaux majeurs de réfection sur le boulevard Hochelaga qui se dérouleront en même temps que le chantier de la route de l’Église.

«On essaie de gérer les deux chantiers en même temps», a fait valoir le vice-président du comité exécutif, Rémy Normand, lors d’une présentation faite aux médias lundi. En effet, la Ville complètera la phase deux des travaux sur de l’Église, de la mi-mai à la mi-août. Ce sont des travaux de voirie, de bordures, de plantation, d’aménagement. En parallèle, sur Hochelaga, entre de l’Église et Robert-Bourassa, s'entamera le chantier pour élargir le boulevard de quatre à six voies. On débutera en avril avec de l’abattage et, en mai, le chantier principal démarrera.

Selon le directeur du Bureau des Transports, Marc Des Rivières, la concurrence des deux chantiers représentent un «défi majeur» pour la circulation.

On va maintenir une voie de circulation en tout temps dans chaque direction. Les feux de circulation seront aussi remplacés par des panneaux d’arrêt obligatoire.

La Ville dit avoir appris des leçons du cafouillage du chantier de la route de l’église à l’été 2019 et promet de ne «pas reproduire le modèle». «On veut minimiser les impacts que vont vivre ces gens», a indiqué M. Normand. D’ailleurs, les représentants de la Ville ont rencontré les commerçants touchés lundi matin. La municipalité mettra en place un «cocktail de mesures pour ne pas que la situation qu’on vécue l’an passé sur la route de l’église se reproduise». En 2019, les commerçants de l’Église avaient grandement souffert du chantier majeur qui s’était déroulé devant leur entreprise tout l’été.

Comme sur la route de l’Église, on coupera des arbres massivement. En tout, 288 arbres seront abattus, dont 63 frênes. On en replantera 500 autres.

