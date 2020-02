François Moisan garde son lien d’emploi avec la Ville de Québec

François Moisan, nouvel attaché politique et attaché de presse du maire Labeaume, a obtenu un congé sans solde de la Ville de Québec pour pouvoir occuper son nouveau poste à partir de demain, mardi.

C’est ce que la Ville de Québec a confirmé au Journal, lundi après-midi. Au moment d’écrire ces lignes, la municipalité n’était toutefois pas en mesure de préciser la durée du sans solde de M. Moisan. Si, pour une raison ou une autre, le nouveau contrat de M. Moisan devait prendre fin, ce dernier pourra retrouver son poste de conseiller-cadre classe 4 au Service de l’interaction citoyenne.

Dans un sommaire décisionnel publié lundi par la Ville, on indique que M. Moisan sera payé près de 113 000$ par an, soit 9 000$ de plus que son prédécesseur au même poste d’attaché de presse du maire, Paul-Christian Nolin.

La nomination du communicateur François Moisan a été révélée dans l’édition de samedi du Journal.