Gosselin réclame un plénier sur le chantier du Centre de glaces

Le chef de l’opposition, à l’hôtel de ville de Québec, demande à l’administration Labeaume de tenir un plénier «dans les plus brefs délais» pour avoir l’heure juste sur le chantier du Centre de glaces, à la suite du départ du gérant de construction.

«Il s’est dit toutes sortes de choses, on entend toutes sortes de choses aussi. On n’a pas l’information, c’est nébuleux, c’est flou. Il y a beaucoup de confusion et beaucoup de questions restent à être répondues», a déclaré Jean-François Gosselin lors d’un point de presse, lundi matin, au sujet des nombreuses rumeurs qui circulent depuis des mois concernant des difficultés sur ce chantier.

Photo Stevens Leblanc

Même si la Ville ne cesse de répéter que le budget de 68,7 M$ et l’échéancier ne changeront pas, M. Gosselin se demande ouvertement si la Ville sera en mesure de livrer la marchandise d’ici le mois d’octobre, sans dépassement de coûts.

«Le seul outil qu’on a pour faire la lumière sur un projet comme ça, c’est un comité plénier. La seule façon de le savoir, c’est d’avoir un comité plénier. Comme élu, ça nous permet d’entendre les responsables, les fonctionnaires, ça nous permet de dépolitiser un dossier et de poser toutes nos questions», a affirmé M. Gosselin.

Photo d'archives Stevens LeBlanc

Document confidentiel

Le chef de Québec 21 demande également à l’administration Labeaume de lui permettre de consulter le document de l’entente signée entre la Ville de Québec et la firme Axor qui s’est désistée avant la fin des travaux, lesquels sont complétés à 65 %.

«Le maire s’est contredit au départ en disant qu’il avait résilié l’entente avec l’entrepreneur et que ça s’était fait de gré à gré pour finalement apprendre que c’est l’entrepreneur qui a demandé qu’on résilie le contrat. Pour nous, qui représentons la population, on doit savoir ce qu’il y a dans cette entente-là pour être rassurés. Ça peut se faire à huis clos, de façon confidentielle», suggère M. Gosselin.

Photo Stevens Leblanc

L’opposition insiste sur l’importance de «rassurer tout le monde» à cette étape-ci des travaux, quant aux risques financiers liés à ce chantier, qui entre dans son dernier droit. «S’il n’y en a pas de problème, que les budgets et les échéanciers sont respectés, tant mieux, mais ce n’est pas clair, c’est flou», a-t-il répété, visiblement suspicieux.