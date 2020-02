Groupe Dallaire vend ses garderies 

Vendredi dernier, les parents ont été informés dans une lettre, dont Le Journal a obtenu une copie, de l’arrivée de nouveaux gestionnaires pour les deux établissements situés dans le complexe Jules Dallaire. Les employés, une trentaine, ont également été avisés cette même journée.

Selon nos informations, le président du Groupe Dallaire, Michel Dallaire, était présent, lundi matin, pour répondre aux questions des parents.

Ensemble, les deux garderies peuvent recevoir jusqu’à 160 enfants.

Elles seront maintenant sous la responsabilité du réseau de La Reine des Glaces qui détient trois établissements dans la grande région de Québec. Cette entreprise appartient à Érik Gelly et Brigitte Boudreault.

Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.

Selon nos informations, les travailleurs ayant reçu une cessation d’emploi vendredi rencontreront la nouvelle administration lundi soir.

«On veut garder tous les employés», indique Mme Boudreault, préférant ne pas s’avancer sur les nouvelles conditions de travail. «Notre mission, en ce moment, est que la transition se passe le plus doucement possible afin que les enfants ne ressentent pas de changement», poursuit-elle.

En 2017, Groupe Dallaire avait comme objectif de développer un réseau de garderies dans la région de Québec.

Joint par Le Journal, M. Dallaire mentionne que cette division n’était pas rentable pour son organisation. Il estime que son entreprise ne possédait pas la structure et l’expérience pour poursuivre cette aventure.

«Nous arrivions en fin de bail. Nous nous sommes entendus avec un opérateur professionnel. Cela assure une continuité dans l’immeuble par un groupe qui va être meilleur que nous», avance le président.

Restructuration

La dernière année a été mouvementée chez Groupe Dallaire. Plus de 70 personnes ont été remerciées en raison de l’arrêt des travaux visant le développement du complexe Le Phare. Entre novembre et décembre, 25 autres employés ont quitté l’organisation pour différentes raisons.

Lundi, M. Dallaire a préféré ne pas commenter le nouveau tracé du réseau structurant passant sur le campus de l'école secondaire De Rochebelle.