Il y a des «châteaux de glace» féériques près de Montréal et vous ne le saviez peut-être pas

On a possiblement trouvé la destination de votre prochain road trip hivernal: les châteaux de glace féériques de Lincoln, à environ 3h30 de Montréal, au New Hampshire.

Il s'agit plus exactement d'un site appelé Ice Castles où on découvre d'impressionnantes constructions de glace façonnées à la main à partir de «centaines de milliers de glaçons», selon ce qu'on explique sur le site web.

Hautes façades, sculptures, trônes, tunnels, glissoires et fontaines font partie de ces châteaux de glace. Le soir, ils sont illuminés de lumières LED multicolores.

Les Ice Castles de Lincoln ne sont pas les seuls en Amérique du Nord. Il existe cinq autres sites, dont un à Edmonton, en Alberta. Le Colorado, le Minnesota, le Wisconsin et l’Utah ont également leurs palais de glaçons. On ne sait pas s'ils rivalisent avec l’Hôtel de glace de Québec, mais ils sont assurément très instagrammables!

Le coût d’entrée est assez élevé; comptez 20,99 $US par personne si vous y allez le week-end et 16,99 $US si vous pouvez vous libérer en semaine.

Pour en savoir plus sur l'expérience, par ici.

Et pour planifier un séjour d'hiver complet dans la région, consultez ces suggestions.