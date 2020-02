Laraque et les Noirs au hockey

Le mois de l’histoire des Noirs au pays se termine cette semaine. Et avec Max Domi et Carey Price accaparant les pages et les heures d’antenne, on n’a pas eu le temps de souligner le travail et les mérites de ces grands athlètes noirs qui ont bouleversé le tissu même du Canada non autochtone comme le dirait Justin.

Heureusement, j’ai assez d’années au compteur pour avoir vu jouer Herbie Carnegie avec les As de Québec avec Ludger Tremblay et Jean Béliveau et Willie O’Ree avec les Bruins de Boston.

Mais Georges Laraque m’a fait découvrir une histoire fascinante que je veux partager avec vous. Celle de la Coloured Hockey League lancée en 1895 par des fils d’esclaves noirs qui s’étaient réfugiés en Nouvelle-Écosse en 1850. Avant la guerre de Sécession et la fin de l’esclavage.

Black Ice sur YouTube

Certain que Big Georges est fier de ce qu’il est et de ses ancêtres. Et Big Georges est passionné quand il embarque dans un projet. Sauf faire la Route 66.

J’ai fini par lire le livre Black Ice de George et Darrell Fosty. Et de voir la vidéo racontant les grands moments de la Coloured Hockey League. Vous allez le trouver sur YouTube si vous cherchez un peu.

Pour découvrir que cette ligue composée de joueurs noirs a sans doute inventé de larges pans du hockey moderne. Vingt ans avant la LNH.

Le slap-shot n’a pas été inventé par Bernard « Boum Boum » Geoffrion en 1950. Déjà, 50 ans plus tôt dans la CHL, on se servait du tir baseball-hockey en frappant la rondelle comme au baseball. On peut le lire dans des articles tirés des journaux d’époque. Et on apprend que Henry Franklin a été le premier gardien de but à se jeter sur la glace. Ce qui était interdit dans la Ligue nationale de hockey.

« Tout ce que les Noirs ont réalisé 20 ou 30 ans avant la fondation de la Ligue nationale, n’est pas reconnu par le Temple de la Renommée. J’ai tenté de les convaincre, mais ils ne veulent pas bouger », soutient Laraque avec une indignation justifiée.

Il a raison. Surtout que Georges est un Canadien non autochtone, non anglophone et non blanc.

Lâche pas Justin.