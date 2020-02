Le Lightning fait l’acquisition de Barclay Goodrow

Le Lightning de Tampa Bay a continué de renforcer son groupe d’attaquants en transigeant pour l’ailier droit des Sharks de San Jose Barclay Goodrow, lundi.

• À lire aussi: Le tableau complet de toutes les transactions dans la LNH

Ce que l’équipe californienne reçoit en retour n’est toujours pas connu.

Plus tôt cette semaine, les «Bolts» avaient fait affaire avec les Devils du New Jersey pour Blake Coleman. Ils ont également offert un contrat d’un an au défenseur Zach Bogosian, qui était libre comme l’air.

Goodrow, 26 ans, connaît la meilleure saison de sa carrière grâce à une récolte de huit buts et 16 mentions d’aide pour 24 points en 62 matchs. Il a également amassé un record personnel de 80 minutes de pénalités.

Le natif de Toronto deviendra joueur autonome sans compensation au terme de la saison 2020-2021.