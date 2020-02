Les grosses pointures qui n’ont pas bougé à la date limite

La date limite des transactions réserve toujours quelques rebondissements aux amateurs. Voici quelques joueurs qui n’ont étonnamment pas changé d’adresse ce lundi.

Corey Crawford

Les Blackhawks de Chicago ont dû faire un choix entre Crawford et Robin Lehner, et ils ont finalement penché du côté du vétéran québécois. Celui qui a remporté trois coupes Stanley avec les «Hawks» compte désormais un nouvel adjoint en Malcolm Subban, qui a été acquis des Golden Knights de Vegas.

Joe Thornton

«Jumbo Joe» commence à être un habitué des rumeurs de transactions. Chaque année, le joueur de 40 ans s’approche d’un départ, mais ce pourrait bien être la retraite qui l’attendra au terme de cette saison. Thornton a toutefois perdu son fidèle comparse Patrick Marleau, qui a rejoint les Penguins de Pittsburgh.

Chris Kreider

Kreider était l’un des joueurs les plus en demande cette année. L’attaquant des Rangers de New York a toutefois surpris tout le monde en paraphant une prolongation de contrat de sept ans et d’une valeur moyenne de 6,5 millions $.

Jeff Petry et Tomas Tatar

Les amateurs de hockey se sont mis à rêver des compensations les plus folles en retour de Jeff Petry ou Tomas Tatar, qui ont une bonne valeur à travers la ligue. Marc Bergevin a toutefois décidé de miser sur ces deux joueurs la saison prochaine, eux qui font partie du noyau de l’équipe en 2019-2020.

Mike Hoffman

L’ailier des Panthers de la Floride Mike Hoffman deviendra joueur autonome au terme de la saison, ce qui en poussait plus d’un à croire qu’il pourrait servir de joueur de location pour une équipe aspirant aux grands honneurs. Le franc-tireur est resté en place, contrairement à son coéquipier Vincent Trocheck, qui a fait ses bagages pour Raleigh.

Mathew Dumba

Beaucoup de joueurs du Wild du Minnesota faisaient partie des rumeurs en 2020 puisque l’équipe connait beaucoup de difficultés. Ni Dumba, ni son coéquipier à la ligne bleue Jonas Brodin n’ont finalement changé d’adresse.

Ron Hainsey

Ron Hainsey, des Sénateurs d’Ottawa, aurait pu intéresser quelques équipes qui se lancent en séries en raison de son expérience. Toutefois, aucune formation n’a tenté sa chance avec le vétéran de 38 ans, qui roule sa bosse dans le circuit Bettman depuis déjà 18 saisons.

Alexander Georgiev

Les Rangers de New York poursuivront leur ménage à trois avec les gardiens Georgiev, Henrik Lundqvist et Igor Shesterkin. Échanger le premier semblait le plus logique, mais une blessure de dernière minute à Shesterkin a probablement poussé l’organisation à agir autrement.

Anthony Duclair

Après un début de saison canon, le Québécois Anthony Duclair n’a plus livré des performances aussi éclatantes qu’avant la pause du match des étoiles. C’est toutefois Jean-Gabriel Pageau qui a quitté Ottawa.