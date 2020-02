MAtv veut faire la différence

MAtv Québec souhaite faire la différence. La télé communautaire diffuse de courtes capsules qui ont pour objectif de mettre en valeur et générer de bonnes actions.

Ces capsules d’une minute ou deux, intitulées MA ba, sont présentées entre les différentes émissions de MAtv et mises en ligne sur la page Facebook de la chaîne de Vidéotron.

«L’idée est de montrer des petites initiatives qui peuvent faire une différence. On espère susciter des réactions, et tant mieux si on réussit à contaminer les gens positivement et que ça leur donne envie de faire de bonnes actions», a lancé Geneviève Richard, idéatrice et animatrice de ce projet.

Ces capsules peuvent avoir la forme d’un geste pour l’environnement, pour contribuer à briser l’isolement social ou pour l’obtention de soutien financier.

«J’avais envie de montrer quelque chose de positif et de rendre cool le fait de faire une bonne action et rendre ça contagieux», a-t-elle précisé, lors d’un entretien.

La première capsule, mise en ondes le 14 février, a été réalisée lors d’une visite de Bonhomme dans une résidence pour les retraités, durant la dernière édition du Carnaval de Québec.

Des résidents racontent leurs meilleurs souvenirs du Carnaval et partagent une leçon de vie avec la jeune génération.

«Les capsules peuvent être touchantes, drôles, un peu plus légères ou faire sourire», a-t-elle indiqué.

Idées

La deuxième mettra en vedette une escouade de bénévoles qui ont accompagné des immigrants qui, pour certains, vivent leur premier hiver. La bonne action était de les aider et les accompagner lors d’une sortie sur la surface glacée du Centre des loisirs Notre-Dame.

Une autre sera consacrée à une classe de cinquième année de l’école du Parc-Orléans, de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries, qui ont fait un défi zéro déchet d’une semaine.

«On verra à quel point ils ont réussi à diminuer leur consommation. Je pense qu’ils peuvent nous apprendre quelque chose de ça», a-t-elle lancé.

Les capsules sont diffusées durant environ trois semaines avant d’être remplacées par une nouvelle.

«J’ai plusieurs offres de bonnes actions à faire et de bonnes idées. On ne manque pas de sujets. C’est un beau problème», a fait savoir Geneviève Richard.