Patrick Dom vient de conclure son 28e Tournoi international de hockey pee-wee de Québec en tant qu’employé de l’événement et son 19e comme directeur général. Jamais il n’avait vécu une édition comme celle qui s’est conclue dimanche.

« L’édition 2020 vient de dépasser n’importe quoi. De tous les tournois que j’ai faits depuis 28 ans, c’est mon plus beau à vie », a-t-il mentionné lundi, lors du traditionnel bilan de l’événement.

Plusieurs facteurs expliquent ce succès aux yeux du grand patron du tournoi pee-wee.

Premièrement, la présence de personnalités en marge de l’événement, dont Eric Lindros, Owen Nolan, Kerry Fraser et Alain Côté, a de nouveau fait jaser et a attiré les foules, en plus de la tournée Hockey d’ici de Rogers, qui s’est installée à Québec les 15 et 26 février.

Tout ça, dit-il, en plus du fait que six des dix équipes en finale, dimanche, provenaient du Québec.

« La qualité des matchs en finale, c’était wow. C’était hallucinant et vraiment trippant de voir ça », a aussi mentionné Dom.

Parmi les belles histoires de la journée de dimanche : la victoire de l’Océanic de l’Est-du-Québec, une équipe qui n’avait même pas été acceptée, au départ, pour participer au tournoi !

« On prend toujours les 12 meilleures équipes AAA du Québec et au moment de la sélection, [elle] était 13e, a raconté Dom. Par contre, les Regals de Buffalo se sont désistés en novembre et on les a rappelés pour savoir s’ils voulaient participer. Finalement, c’est un beau retour d’ascenseur parce qu’ils ont gagné le tournoi. C’est une belle histoire. »

LINDROS ÉMOTIF

D’ailleurs, le directeur général du tournoi pee-wee est revenu sur la présence d’Eric Lindros à Québec, le 15 février dernier.

Même s’il s’est présenté au Centre Vidéotron l’air sûr de lui, l’ancien joueur vedette de la LNH était très nerveux à l’idée de renouer avec les gens de Québec.

« Il n’a pas dormi de la nuit, la veille. Il était inquiet de la réaction des gens de Québec. Après l’accueil qu’il a eu, il est venu nous voir et m’a dit qu’il venait de tourner une page de l’histoire de sa vie, qu’il avait fait la paix, même si ça avait pris 30 ans. On voyait qu’il était émotif. »

LES PROCHAINS ?

Le succès engendré par la venue de ces personnalités – l’an dernier, la présence des frères Hanson avait beaucoup fait jaser également – force maintenant Dom et toute son équipe à répéter l’idée année après année.

« On ne peut plus déroger de ça. On n’est plus juste un tournoi de hockey. Le tournoi fait maintenant partie de l’événement du tournoi pee-wee. »

Il n’avait pas de noms en tête lundi, outre peut-être celui de Fraser, qui a signifié son intérêt à arbitrer un match de l’événement l’an dernier. Sans casque, bien sûr !

« On a vérifié avec Hockey Québec et, eux, ils exigent le casque, alors on verra. Ça peut aller plus loin que juste Kerry Fraser. Je vois déjà Wes McCauley arbitrer le match des petits Nordiques avec lui. Ce serait vraiment cool », rêvait-il tout haut.

Le calibre « simple lettre » pourrait faire son entrée

Patrick Dom a plusieurs idées en tête pour l’avenir du Tournoi international de hockey pee-wee de Québec. Parmi celles-ci : ajouter le « simple lettre » à l’événement.

Tout est encore très embryonnaire, toutefois. Par contre, Dom aimerait l’idée d’inclure des équipes provenant de pays, disons, moins conventionnels, comme l’Australie, l’Italie ou le Mexique, à cette classe « pee-wee A », de sorte qu’elles puissent enfin évoluer à un niveau représentatif du calibre d’équipes amenées à Québec année après année.

Dans son plan, il aimerait créer une division « simple lettre » de 24 équipes, soit 12 de l’international et 12 autres évoluant au niveau pee-wee A du Québec.

L’EMPLACEMENT

Seul hic : il serait impossible de faire jouer ces équipes au Centre Vidéotron.

Dom croit toutefois qu’il serait possible de disputer les matchs du tournoi au Pavillon de la Jeunesse ou ailleurs, puis la finale serait présentée dans le gros aréna en même temps que les autres matchs ultimes de la compétition.

« Je sais que les équipes comme l’Australie ne viennent pas ici pour gagner le tournoi, de toute façon. Il faudrait que je voie, avec eux, s’ils sont prêts à jouer ailleurs qu’au Centre Vidéotron », se questionne-t-il.

Depuis plusieurs années, le tournoi s’assure que les équipes les plus faibles de la classe International B s’affrontent d’entrée de jeu, pour s’assurer qu’au moins la moitié aient l’occasion de disputer un deuxième match au Centre Vidéotron.

SERBIE ET NORVÈGE

Le tournoi comptait sur des équipes provenant de 20 pays, cette année, et des formations de la Serbie et de la Norvège pourraient s’ajouter au groupe l’an prochain. Des représentants des deux pays ont passé la journée de samedi au Centre Vidéotron, dans le but de faire du repérage et de se familiariser avec l’événement. « Je le dis souvent, mais le tournoi, il faut le vivre pour comprendre. Quand ils [les représentants de la Serbie et de la Norvège] sont débarqués ici, ils ont été impressionnés », mentionne-t-il, ajoutant qu’habituellement, la moitié des pays qui visitent l’événement décident d’y participer lors de l’édition suivante.

Cette année, le tournoi a accueilli, pour la première fois de son histoire, des équipes de la Corée du Sud et de la Croatie.