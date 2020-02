New Hampshire en hiver: 48 heures actives au pied du mont Washington

Aussi sublime en été qu’en hiver, la région du populaire mont Washington, au New Hampshire, est une destination de choix pour une escapade active de quelques jours au départ du Québec. Tour d’horizon des meilleures activités hivernales à y faire en 48 heures.

Jour 1

10 h: Fatbike au centre de plein air Great Glen Trails

Situé littéralement au pied du mont Washington, là d’où part la fameuse auto road qui se rend à son sommet, le centre de plein air Great Glen Trails est le lieu de départ d’un impressionnant réseau de sentiers créés pour plusieurs activités sportives hivernales. On peut, entre autres, emprunter un fatbike au centre de location et explorer le territoire. Il suffit de franchir le tunnel sous la route 16, vers l’ouest, pour se retrouver entre champs, forêts et versants montagneux. On s’échauffe sur la piste rouge qui grimpe doucement vers la Great Angel Cabin chauffée, avant de s’amuser sur les sentiers verts et bleus damés qui tapissent les bois enneigés. Pas de single tracks ni de grand défi cardio, mais de quoi s’occuper deux à trois bonnes heures avec plaisir. greatglentrails.com

13 h: Lunch au Glen House Hotel & The Notch Grille

Offrant une vue spectaculaire sur le mont Washington à travers les baies vitrées de son restaurant-bar, le Glen House Hotel est l’endroit de prédilection pour se reposer et se sustenter entre deux activités extérieures. Situé directement sur les sentiers, en bordure de la route 16, il offre un menu varié pour tous les appétits. theglenhouse.com/the-notch-grille

14 h: Ski de fond ou raquette au Great Glen Trails

Il suffit de troquer ses pneus surdimensionnés pour des skis de fond ou des raquettes et nous voilà repartis sur les sentiers. On en profite pour emprunter des sentiers plus étroits et non accessibles aux fatbikes comme la Dugway Trace, en mode hors piste. Le réseau de sentiers à l’est de la route 16, dédié à la pratique de la raquette, peut facilement occuper une bonne partie de l’après-midi. greatglentrails.com

18h: Visite des châteaux de glace à Lincoln

En plein air mais non sportive, cette activité familiale mérite le détour pour ceux qui ont gardé leur âme d’enfant. Un dédale de tunnels de glace forme un château géant, éclairé par une myriade de lumières féériques. Un royaume glacé spectaculaire dont l’entrée (autour de 25 $ par adulte) reste cependant très chère pour 30 à 40 minutes de visite. icecastles.com/new-hampshire

19h: Souper au Gypsy Café à Lincoln

Sympathique et touristique, Lincoln est la ville qui propose le plus de choix d’hébergements, de restaurants et d’activités dans un rayon d’une heure autour du mont Washington. Ne manquez pas le Gyspy Café et sa cuisine du monde pour un souper réconfortant au beau milieu d’une clientèle locale et amicale. gypsycaferestaurant.com

21 h: Nuit au InnSeason Resorts à Lincoln

Idéal pour une famille ou un groupe d’amis de quatre personnes ou plus, l’hôtel InnSeason Resorts propose des condos à louer avec plusieurs chambres, une cuisine tout équipée et un balcon donnant, au-delà de la route, sur les pentes de la station de ski de Loon Mountain. innseason.com

Jour 2

9 h: Brunch au Flapjacks

Quoi de mieux qu’une montagne de crêpes imbibées de véritable sirop d’érable du New Hampshire pour bien commencer une journée en plein air? Le Flapjacks est un établissement connu à Lincoln avec son train électrique qui parcourt le restaurant au-dessus de la tête des clients. facebook.com/flapjacksnh

11h: Randonnée à Flume Gorge et Indian Head

À moins de 15 minutes en voiture de Lincoln se trouvent deux randonnées courtes, mais qui valent le détour quand on est dans la région. Flume Gorge présente, comme son nom l’indique, un canyon rocheux et recouvert de glace en hiver plutôt impressionnant. Il faut compter moins de 5 km pour compléter la boucle de randonnée. Depuis le même stationnement, on peut ensuite prendre la direction d’Indian Head, une randonnée de 3h aller-retour qui mène à un point de vue saisissant sur la vallée de Lincoln. Une journée de marche facile et idéale pour digérer les crêpes du matin. visitwhitemountains.com