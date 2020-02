Première diminution du nombre de décès dus au fentanyl en Colombie-Britannique

Le nombre de décès dû à une surdose de drogue a grandement fléchi, en 2019, en Colombie-Britannique, une première depuis le début de la crise des opioïdes au pays.

Au cours de la dernière année, 981 personnes ont perdu la vie à la suite d'une surdose dans la province de l'Ouest, en baisse de 36% par rapport aux 1543 décès recensés en 2018, a dévoilé lundi le Bureau du coroner de la Colombie-Britannique.

Le taux de mortalité est même descendu à 19,4 personnes par 100 000 habitants, soit un taux légèrement inférieur à celui de 2016, année où la crise des opioïdes a véritablement pris son envol dans cette province.

En comparaison, les accidents de la route en Colombie-Britannique ont provoqué la mort de 314 personnes en 2018, soit un taux de 6,3 décès par 100 000 habitants.

Le fentanyl, un opiacé synthétique considéré comme 100 fois plus puissant que la morphine, est demeuré le plus grand responsable des décès dans la province. Pas moins de 84% des victimes avaient des traces de cette drogue ou d'une substance analogue, comme le carfentanyl, dans leur organisme, a précisé le bureau du coroner.

«Bien que je sois très encouragée de constater que le nombre de décès par surdose a diminué pour la première fois depuis le début de la crise [...], notre gouvernement est plus motivé que jamais à poursuivre son travail», a affirmé la ministre de la Santé mentale et des Dépendances, Judy Darcy, par communiqué.

Cette dernière a assuré que son gouvernement va continuer à aller de l'avant avec la distribution de naloxone – un antidote au fentanyl –, avec les services préventifs, comme les sites supervisés de consommation de drogue, et avec l'ouverture de lits pour traiter les patients souffrant d'une dépendance.

«Nous savons que nous avons encore énormément de travail à faire. Nous savons que de plus en plus de gens ayant survécu à une surdose doivent vivre avec des impacts à long terme sur leur santé. Nous savons que plus de gens ont besoin de traitements et nous travaillons sans relâche pour répondre à ces besoins longuement négligés», a poursuivi la ministre Darcy.

Quelque 5000 personnes sont mortes des suites d'une surdose en Colombie-Britannique de 2016 à 2019. Il s'agit, de loin, de la province la plus touchée par la crise des opioïdes au pays.