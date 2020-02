Protégez nos données!

On en a beaucoup voulu à Desjardins de s’être fait voler les informations de ce qui constituait les données personnelles de presque tous les Québécois. Pourtant, les nouvelles se suivent et se ressemblent, nous confirmant que toutes les organisations sont vulnérables. Capital One, Equifax, Revenu Québec, on vient qu’on en oublie.

Dernier événement en date, le ministère de l’Éducation pourrait avoir exposé les données de tous les enseignants d’une manière remarquablement simple. Les fraudeurs n’ont eu qu’à entrer un nom d’usager et un mot de passe. À ce jour, les informations personnelles d’au moins 51 400 personnes sont déjà tombées entre les mains d’individus malveillants.

Vendredi après-midi

Ici, ce n’est pas seulement des données échappées dans la nature. On en est déjà à plusieurs centaines de cas d’enseignants qui ont bel et bien été victimes de fraudes liées au vol d’identité. Et qu’a fait le gouvernement pour nous montrer qu’il s’en occupait ? Il a annoncé la nouvelle un vendredi après-midi, à l’heure où d’autres ramassaient le bac à vidanges vide laissé au bord du chemin le matin même. Ni le ministre de l’Éducation ni le ministre délégué à la Transformation numérique n’ont commenté.

Qui sera touché ?

Le vol de données personnelles, c’est le crime du XXIe siècle. On l’a dit et on le dira encore. Pourtant, on a l’impression qu’on tarde à s’adapter à cette réalité qui ne disparaîtra pas à force de l’ignorer. Ministre responsable du dossier, Éric Caire promet une identité numérique protégée pour les Québécois en 2021, ce qui est une excellente idée. Comment se fait-il toutefois que les données que l’on confie au gouvernement puissent encore être volées avec un mot de passe et une clé USB ? On ne parle pas de piratage informatique de haut vol. Il ne faut pas juste contrôler la vérification de l’identité des citoyens ou des employés. Il faut protéger les informations qu’on détient déjà aussi. En attendant des actions plus musclées, on aura d’autres nouvelles comme celles-là. La seule question est de savoir qui sera touché.