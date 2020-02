Quoi penser des groupes de rencontres?

Sans que je sois encore parvenu à un résultat concret avec une femme en particulier, je m’inscris de plus en plus dans la filière des groupes de rencontres qui sont proposés sur internet. Je trouve ça plus simple que les sites où on cible une femme à la fois. Qu’en penses-tu ?

Un anonyme

Si j’ai bien saisi ce à quoi vous faites référence, j’admets qu’à travers les loisirs de groupe affichés sur internet, il est possible d’évaluer les candidats(tes) potentiels(elles) sur une base moins contraignante que lors d’un face à face, et ça rend l’opération plus légère.