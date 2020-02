Saguenéens: une confiance à rebâtir

Après une séquence de trois victoires convaincantes, les Saguenéens de Chicoutimi traversent une période résolument plus difficile depuis quelque temps. Bien qu’ils aient remporté leur dernier match, les Saguenéens ont éprouvé certaines difficultés à jouer une bonne partie en entier lors de leurs trois dernières sorties.

« L’objectif des prochains matchs sera de trouver le moyen d’être compétitif au fur et à mesure que la semaine avancera, peu importe notre adversaire. On a beaucoup de vitesse et on est bon avec la rondelle, il ne faut simplement pas paniquer avec la situation », a déclaré l’entraîneur adjoint des Saguenéens, Claude Bouchard, après la plus récente victoire de l’équipe, insistant sur la confiance fragile des siens.

Séquence difficile

Le 16 février, les Saguenéens menaient 2 à 0 face aux Foreurs, avant que ces derniers ne dominent les 40 dernières minutes du match pour finalement remporter ce dernier 7 à 3.

Le 21 février, les Sags ont encore une fois vu fondre leur avance de deux filets face à ces mêmes Foreurs, avant de s’incliner en prolongation.

Samedi dernier, les Saguenéens, dirigés pour l’occasion par l’entraîneur adjoint Claude Bouchard, se sont fait dominer 17-3 au chapitre des tirs au but par les Remparts de Québec, mais ont tout de même réussi à s’en tirer avec la victoire au compte de 3 à 1.

Si la façon de remporter le match n’était pas nécessairement parfaite, Bouchard insistait sur le résultat, après la rencontre.

« On va espérer que cette victoire-là soit bonne pour notre confiance en prévision de notre prochain match », avait-il déclaré après la dernière rencontre des « Bleus ».

4 en 6

Ce prochain match aura lieu dès mardi soir, face aux Olympiques de Gatineau.

« Je crois qu’à ce stade-ci de la saison, le résultat est peut-être plus important que la façon dont nous sommes allés chercher la victoire. »

« C’est certain que nous donnons une importance à la façon dont nous jouons, mais j’espère que mentalement, ce sera bon pour notre confiance. Même si nous n’avons pas joué notre meilleur match, nous avons trouvé une façon de remporter la partie quand même. On va essayer de bâtir là-dessus et on est au courant qu’on a une semaine chargée de 4 matchs en 6 jours », a conclu Bouchard.