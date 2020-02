Les Hurricanes ajoutent deux défenseurs

Les Hurricanes de la Caroline ont fait l’acquisition des défenseurs Brady Skjei et Sami Vatanen, respectivement des Rangers de New York et des Devils du New Jersey, lundi.

• À lire aussi: Le tableau complet de toutes les transactions dans la LNH

Pour le premier, la formation évoluant à Raleigh a cédé son choix de première ronde en 2020, alors qu’on ne sait toujours pas ce qui a été donné pour le second.

Skjei, 25 ans, avait été un choix de première ronde (28e au total) des Blueshirts en 2012. À sa sixième saison chez les professionnels, l’Américain a amassé huit filets et 15 passes pour 23 points en 60 parties. Il a également écopé de 41 minutes de pénalités et maintenu un différentiel de -6.

Skjei écoule présentement la deuxième année d’un contrat de six ans et d’une valeur annuelle de 5,25 millions $.

De son côté, Vatanen touche un salaire de 4,875 millions $. L’athlète de 28 ans deviendra cependant joueur autonome à la fin de la saison 2019-2020. Il a passé trois ans avec les Devils après avoir entamé sa carrière avec les Ducks d’Anaheim. Cette saison, il a inscrit cinq buts et 18 mentions d’aide pour 23 points en 47 matchs. Comme plusieurs joueurs du New Jersey, il montre un différentiel négatif (-12).

Le Finlandais a raté les huit derniers matchs des siens en raison d’une blessure dont la nature n’a pas été dévoilée.

Le défenseur Dougie Hamilton devrait rater le reste de la saison chez les «Canes» en raison d’une fracture du péroné, alors l’arrivée de Skjei et Vatanen vient combler un besoin à la ligne bleue