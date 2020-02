Santé mentale: un nouveau fonds de 100 000 $ pour aider les jeunes de la capitale

La Ville de Québec s’est associée à la société Sun Life pour la création d’un nouveau fonds d’investissement de 100 000 $, sur trois ans, afin d’offrir davantage de services en santé mentale aux jeunes de la région de Québec.

Le maire Régis Labeaume en a fait l’annonce, lundi après-midi en conférence de presse, avec le président de Sun Life Canada, Jacques Goulet. L’alliance entre les deux hommes est naturelle puisque M. Goulet a présidé le 9e Bal du maire en décembre dernier au profit de la Fondation Jeunes en Tête qui a pour mission de prévenir la détresse psychologique chez les jeunes de 11 à 18 ans.

Photo Simon Clark

La Ville contribuera à hauteur de 25 000 $ pour ce nouveau fonds alors que la Sun Life investira 75 000 $. «À la Sun Life, one st déjà impliqués mais on souhaite en faire plus», a indiqué M. Goulet. La Fondation Jeunes en Tête gérera ce fonds qui permettra de mener diverses actions de dépistage et de sensibilisation dans les écoles en plus d’accroître l’accès aux soins de santé pour les ados en difficulté.

«Vous connaissez mon discours sur la santé mentale, a déclaré le maire Labeaume. C’est le plus gros défi de sécurité collective dans nos villes; 50 % des problématiques de santé mentale commencent avant l’âge de 14 ans et la dépression est le premier facteur de risque de décrochage scolaire. Honnêtement, on ne peut pas rester indifférents à cette réalité et il faut commencer à agir.»

«La détresse psychologique peut être traitée mais pour être traitée, elle doit être dépistée...Il y en a de l’aide à Québec mais malgré tout, c’est important de mettre des efforts pour continuer à mobiliser et sensibiliser les acteurs du milieu pour mieux les arrimer ensemble. Comme ça, on va pouvoir s’assurer que les jeunes en détresse ne tombent plus dans les mailles du filet», a renchéri Catherine Burrows de la Fondation Jeunes en Tête lors du même point de presse.