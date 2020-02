Trouve ta couleur...

La soirée-bénéfice avant-première du Salon international de l’auto de Québec se tiendra le lundi 2 mars, dès 17 h 30, au Pavillon Silverwax (Pavillon de la jeunesse) sur les terrains d’ExpoCité.

Voilà une belle occasion de rencontrer en primeur des gens d’affaires de la grande région de Québec, des propriétaires de concessions automobiles et de camions lourds, des manufacturiers, des partenaires et des fournisseurs du secteur automobile et de visiter, avant tout, le Salon. L’an passé, la soirée avait permis d’amasser 146 000 $ au profit de la Fondation Mobilis, qui a pour mission de redonner chaque année dans la communauté afin de soulager les conditions des personnes à mobilité réduite. Renseignements : 418-624-2290.

À chacun son mont Everest

Photo courtoisie

L’école Sacré-Cœur, située dans le quartier Saint-Sauveur, l’un des quartiers les plus défavorisés de l’arrondissement, a dévoilé la semaine dernière, lors des Journées de la persévérance scolaire, son nouveau mur d’escalade offert par la Caisse Desjardins de Québec. Il sera mis à la disposition des élèves lors de leurs cours d’éducation physique, lors d’activités liées au service de garde ou lors de périodes individuelles planifiées avec un éducateur spécialisé. L’alpiniste François-Guy Thivierge en a profité pour offrir sa conférence « À chacun son mont Everest » aux élèves, aux parents et au personnel de l’école. Sur la photo, Patrick Gagnon, président de la Caisse Desjardins de Québec, en compagnie de François-Guy Thivierge et quelques élèves de l’école Sacré-Cœur.

La Reine et des duchesses

Photo courtoisie

Le Manoir Sully de Vanier (Québec) a tenu récemment son Carnaval avec le couronnement de sa reine, Charlotte Dumas, lors de la visite de Bonhomme Carnaval. Sur la photo, France Huot (debout), technicienne en loisir au Manoir de Sully, est en compagnie de Charlotte 1re (2e à partir de la gauche, à l’avant) et ses duchesses.

Un montant record

Photo courtoisie

Le 5e Rendez-vous gastronomique de la Fondation du Cégep Limoilou, tenu le 19 février dernier sous la présidence d’honneur de Jérôme Marcoux, vice-président de Pomerleau, a permis d’amasser 117 170 $, un montant record depuis les débuts de cette activité phare, qui servira à l’aide directe aux étudiants du cégep Limoilou. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Denis Leclerc, président du Groupe Leclerc ; Jean Leclerc, président de Jean Leclerc Excavation ; Line-Sylvie Perron, présidente du CA de la Fondation du Cégep Limoilou ; Chantal Arbour, DG du Cégep Limoilou ; Alain Sauvé, DG de la Caisse Desjardins de Limoilou ; Jérôme Marcoux, président d’honneur ; François Bergeron, DG de la Caisse Desjardins de Charlesbourg ; Dominic Jacques, chef propriétaire du restaurant Chez Rioux & Pettigrew, et Guylaine Martin, directrice de la Fondation du Cégep Limoilou.

Anniversaires

Photo courtoisie

Phillip Danault (photo), joueur de centre du Canadien de Montréal, 27 ans... François-Guy Thivierge, alpiniste et guide de montagne québécois, 56 ans... Alex Kovalev, ex-attaquant de la LNH (1992-2013), 47 ans... Manon Rhéaume, première femme à jouer dans un match de saison régulière d’une équipe professionnelle de hockey (gardienne), 48 ans... Line Beauchamp, ex-déléguée générale du Québec à Paris, 57 ans... Patrice L’Écuyer, animateur et comédien, 60 ans... Gaston Lepage, comédien et animateur, 71 ans... Jacques Salvail, chanteur et animateur québécois, 74 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 24 février 2019. Mac Wiseman (photo), 93 ans, musicien, chanteur et guitariste de bluegrass... 2018. Bud Luckey, 83 ans, animateur, dessinateur, surtout connu pour son travail pour Pixar Animation Studios... 2016. Colin Low, 89 ans, réalisateur à l’ONF et producteur de cinéma canadien... 2015. Graziella Ouellet-Michaud, 92 ans, la mère du cardinal Marc Ouellet... 2014. Harold Ramis, 69 ans, acteur, réalisateur et scénariste américain... 2014. Franny Beecher, 92 ans, guitariste pour Bill Haley and the Comets... 2013. Virgil Johnson, 77 ans, chanteur principal du groupe The Velvets entre 1950-60... 2012. Jay Ward, 73 ans, ex-gérant des Capitales de Québec (1999- 2001)... 2008. Vincent Therriault-Proulx, 27 ans, capitaine de Québec-Secours et ex-joueur de badminton du club de l’Université Laval... 2003. Bernard Loiseau, 52 ans, chef cuisinier français... 1995. Jack Tietolman, 85 ans, un des bâtisseurs de la radio au Québec... 1994. Dinah Shore, 77 ans, grande dame de la chanson américaine.