Un coup sûr pour Abraham Toro

Le joueur québécois des Astros de Houston Abraham Toro a frappé un coup sûr dans la victoire de 11 à 1 des siens sur les Tigers de Detroit, lors d’un match hors-concours, au Publix Field at Joker Marchant Stadium, en Floride, lundi.

Celui qui évolue au troisième coussin a frappé la balle en lieu sûr à sa seule présence au bâton, en septième manche. Toro a également croisé la plaque quelques tours plus tard, lorsque Corey Julks a frappé un grand chelem.

Ce dernier, un joueur invité au camp d’entraînement, a donc terminé son après-midi de travail avec une récolte de quatre points, tout comme Jake Adams. Celui-ci a notamment frappé une longue balle bonne pour trois points en neuvième manche.

La balle voyageait plutôt bien pour les Astros, qui ont également vu Garrett Stubbs et Myles Straw expédier l’objet en dehors des clôtures. L’enclos des Tigers a d’ailleurs passé un bien mauvais moment, alors que 10 lanceurs se sont succédé sur la butte.

La défaite est allée à la fiche de Matt Boyd (0-1), tandis que Bryan Abreu (1-0) a récolté la victoire, retirant quatre hommes au bâton en deux manches de travail.

Comme on pouvait s’y attendre, les joueurs des Astros ont été copieusement hués par plusieurs partisans, qui leur ont fait savoir leur façon de penser par rapport au scandale des signaux volés.

Les Jays toujours parfaits en matchs préparatoires

Les Blue Jays de Toronto ont continué leurs succès en calendrier préparatoire en ayant le meilleur sur les Braves d’Atlanta 4 à 3, au TD Ballpark de Dunedin, en Floride.

Les deux équipes ont inscrit trois points dès la première manche. Les Braves ont ouvert le bal avec des simples productifs de Drew Waters et Cristian Pache. Leurs adversaires ont quant à eux frappé grâce à des doubles de Cavan Biggio et Randal Grichuk. Vladimir Guerrero fils a croisé la plaque après que Danny Jansen ait obtenu un but sur balles.

Jansen a aussi été à l’origine du point vainqueur en fin de troisième manche lorsqu’il a été victime d’une feinte illégale de la part du lanceur Jose Fernandez. Grichuk a ainsi pu venir marquer.

Les Torontois sont maintenant invaincus à leurs deux matchs hors-concours de la Ligue des pamplemousses.