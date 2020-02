Vincent Trocheck déménage en Caroline

Vincent Trocheck quitte la Floride. Le joueur de centre des Panthers a été échangé aux Hurricanes de la Caroline en retour des attaquants Erik Haula et Lucas Wallmark, ainsi que des espoirs Chase Priskie et Eetu Luostarinen, lundi.

L’athlète de 26 ans a passé toute sa carrière professionnelle dans l’organisation floridienne, qui l’avait repêché en troisième ronde (64e au total) en 2011. Après une saison 2018-2019 marquée par une blessure lui ayant fait rater le quart de la saison, Trocheck est revenu en force, inscrivant 10 buts et 26 mentions d’aide pour 36 points en 55 matchs.

L’attaquant de petit format (5 pi et 10 po et 183 lb) deviendra joueur autonome au terme de la saison 2021-2022. Son salaire compte pour 4,75 millions $ annuellement sur la masse salariale.

De leur côté, Haula et Walmark sont des joueurs de centre qui ont respectivement totalisé 22 et 23 points en 2019-2020. Le premier en sera à une quatrième formation dans la Ligue nationale, tandis que le second n’a pas connu d’autre organisation que celle de la Caroline.

Pour sa part, Priskie dispute sa première saison chez les professionnels, lui qui évolue avec les Checkers de Charlotte dans la Ligue américaine. Il y a amassé six buts et 25 mentions d’aide pour 31 points en 52 parties.

L’arrière droitier a été un choix de sixième tour des Rangers de New York en 2016, mais n’a jamais signé de contrat avec l’équipe de la Grosse Pomme. Il avait été embauché par les «Canes» comme joueur autonome en août dernier.

Finalement, Luostarinen est également un joueur de centre. Cette saison, il a disputé huit matchs avec les Hurricanes, obtenant une mention d’aide. Il avait été le deuxième choix (42e au total) de la Caroline en 2017.

Un échange mineur

Quelques heures après avoir transigé avec les Hurricanes, les Panthers ont également effectué un échange avec les Stars de Dallas.

La formation floridienne a obtenu le défenseur de la Ligue américaine Emil Djuse, et ce, en retour d’un choix de sixième ronde. Ce choix appartenait préalablement aux Sabres de Buffalo.

L’arrière suédois dispute sa première saison en Amérique du Nord et a amassé quatre buts et 25 aides pour 29 points en 48 matchs avec les Stars du Texas.