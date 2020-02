Wall Street dégringole à l’ouverture, vent de panique autour du coronavirus

New York | La Bourse de New York s’effondrait à l’ouverture lundi, les investisseurs s’inquiétant d’un ralentissement économique mondial de longue durée avec la forte augmentation des cas liés au coronavirus hors de Chine: le Dow Jones chutait de 3,12% et le Nasdaq de 4,05%.

Wall Street avait déjà terminé nettement dans le rouge vendredi, affectée par les incertitudes persistantes entourant l’épidémie de pneumonie virale et des indicateurs décevants sur l’économie américaine: sur l’ensemble de la semaine, le Dow Jones avait perdu 1,4% et le Nasdaq 1,6%.