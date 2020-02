FISET, Carl



À Pont-Rouge, le 19 février 2020, à l'âge de 51 ans, est décédé monsieur Carl Fiset, conjoint de madame Cynthia Carpentier, fils de feu madame Lyse Marcotte. Il demeurait à Pont-Rouge. La famille recevra les condoléances, à partir de 14 h,sous la direction duCarl laisse dans le deuil outre sa conjointe, son oncle: Michel Marcotte (Françoise Soulard), ses tantes: Ginette Marcotte (René Tremblay), Colette Marcotte (Yvon Perry), son oncle Gilles Fiset (Carole); ses cousines: Anick Perry, Kathleen et Anne Fiset; son beau-père Émile Carpentier, sa belle-mère Micheline Laroche (Florent Defoy), sa belle-soeur Nancy Carpentier (Michel Cantin), ses nièces et son neveu: Dylane, Chloée, et Benjamin Carpentier-Cantin; ainsi que plusieurs ami(e)s, particulièrement Marie-Christine Rouette. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à Centre de prévention du suicide de Québec www.cpsquebec.ca