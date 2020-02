Adonis ouvrira à Québec d’ici la fin de l’année

Le Marché Adonis ouvrira finalement une première succursale à Québec, dans Lebourgneuf, d’ici la fin de l’année, a appris Le Journal.

La bannière spécialisée dans les aliments méditerranéens va s’installer près des Galeries de la Capitale, 1700, rue Bouvier, dans les locaux laissés vacants par Sears Décor et Meubles RD.

Les lieux seront rénovés dès la mi-avril jusqu’en octobre, selon les plans et devis que nous avons pu consulter.

Pour les fêtes

L’ouverture de la succursale est prévue avant les Fêtes, mais la date reste à déterminer.

Le géant de l’alimentation Métro, qui est propriétaire de la chaîne Adonis, n’a pas commenté la nouvelle hier.

Metro cherche depuis plusieurs années à établir à Québec sa bannière Marché Adonis, qui connaît beaucoup de succès dans la région de Montréal.

En plus des produits courants, avec une importante section de fruits et légumes, Adonis offre des produits d’inspiration moyen-orientale, libanaise et méditerranéenne.