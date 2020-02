Compagnie du cimetière Saint-Charles: des fours crématoires contrôlés par téléphone intelligent

La Compagnie du cimetière Saint-Charles passe à l’ère moderne avec l’inauguration de trois nouveaux fours crématoires à la fine pointe de la technologie pour un investissement total de 2,5 M$.

Dans la région de Québec, le taux de crémation a toujours été plus élevé qu’ailleurs, se situant à près de 82%, et de plus en plus de personnes endeuillées expriment le désir de pouvoir assister à cette étape, selon François Chapdelaine, directeur général de la Compagnie du cimetière Saint-Charles.

Les installations inaugurées mardi, plus modernes, permettent donc aux familles de se réunir pour vivre ce moment en toute intimité. Auparavant, les crémations étaient effectuées au sous-sol du mausolée et les lieux n’étaient pas adaptés pour recevoir des gens.

«Nous n’étions pas installés pour ça. On souhaitait que les nouveaux lieux soient accueillants», a exprimé M. Chapdelaine.

Photo Stevens Leblanc

Un virage vert

Le nouveau crématorium, plus vert, permettra également de réduire de 50% la consommation de gaz naturel, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre.

«C’était l’un des aspects très importants du projet», a ajouté Sébastien L’Italien, directeur général des Industries Pyrox.

Entre autres particularités, les fours de nouvelle génération, qui sont en fonction depuis deux mois, n’ont pas besoin d’un temps de refroidissement entre les crémations. Les cycles de crémation sont en effet beaucoup plus courts, allant de 60 à 90 minutes.

«On est en 2020. On peut avoir accès aux fours n’importe où dans le monde avec son téléphone cellulaire», a souligné M. L’Italien.

«Les fours sont munis de plusieurs options. Il y a même un refroidisseur de cendres», a-t-il ajouté.

«C’est conçu pour aller rapidement», a dit M. L’Italien.

«On pèse sur un bouton. La porte s’ouvre. L’insertion se fait automatiquement dans le four de façon sécuritaire.»

Pour les personnes obèses

Les nouvelles installations de la Compagnie du cimetière Saint-Charles comprennent un four surdimensionné pour les personnes obèses.

«Avant, les corps très volumineux devaient aller à Montréal. Maintenant, on va pouvoir desservir tout l’est du Québec», a souligné M. Chapdelaine lors de l’inauguration des installations.