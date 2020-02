Des œuvres pour des œuvres

Marcel Bérubé, président de Groupe Perspective, philanthrope, membre du comité exécutif de la Classique Hivernale Bauer et peintre à ses heures, tient ce soir (sur invitation), à l’Hôtel Alt Québec, son 3e vernissage, alors qu’une vingtaine de ses toiles seront mises en vente à l’encan silencieux.

Vous pourrez également miser sur différents articles et objets à caractère sportif. Les fonds amassés par cette initiative ainsi que lors de la Classique Hivernale Bauer (les 27 et 28 mars) serviront principalement à venir en aide aux enfants dans le besoin de la grande région de Charlevoix ainsi qu’à leur famille, par le biais d’organismes locaux de premières lignes. Les places étant limitées, il est suggéré de confirmer votre présence au vernissage en ligne sur Eventbrite.

Le Monde des Frimousses

Photo courtoisie

La garderie privée Le Monde des Frimousses a reçu récemment dans ses deux installations (Québec et Beauport) la visite de l’autobus mini-cube du Grand Défi Pierre Lavoie. Cette visite avait pour but de sensibiliser les enfants de 18 mois à 5 ans à adopter de saines habitudes de vie et de bouger, vision partagée et mise en place dans les deux garderies. Sur la photo, Catherine Terroux, directrice générale et Mélanie Tondreau, présidente du Monde des Frimousses.

Bourses Saputo

Photo courtoisie

Pas moins de 51 étudiants-athlètes ont remporté une bourse, pour un total de 150 000 $, lors de la 20e remise du Programme de bourses Saputo au sein de la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ). Des bourses de deux types ont été octroyées : 19 d’excellence académique soulignant les excellents résultats scolaires et 32 de soutien à la réussite académique et sportive pour encourager la conciliation du sport et des études. L’année 2020 en sera une très importante pour de nombreux boursiers Saputo, qui seront en quête de leur qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020. Sur la photo, de gauche à droite, quelques-uns des boursiers de la grande région de Québec. Patrick Leduc, directeur administratif des opérations soccer de l’Impact ; les boursiers Jean-Daniel Assi (La Cité-Limoilou), Élisabeth Tsé (Neufchâtel), Mélaurie Boivin (Desbiens), Mathieu Lelièvre (Donnacona), Aurélie Jacob-Verreau (Lévis) et Stéphanie Roy, conseillère principale, relations communautaires chez Saputo.

À la Maison du commerce et de l’industrie

Photo courtoisie

La Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ) m’annonce l’arrivée d’un nouveau partenaire dans les bureaux de la Maison du commerce et de l’industrie de Québec : L’Institut de leadership. Depuis plus de 6 ans, l’Institut de leadership a pour mission d’augmenter la compétitivité des organisations québécoises par le développement des habiletés des gestionnaires. Il met à profit son expertise en gestion, son savoir-faire et ses techniques d’apprentissages innovantes. Le populaire programme de Certification en leadership et habiletés de direction sera désormais offert dans la Capitale-Nationale et cela en partenariat avec la CCIQ. Sur la photo, Julie Bédard, présidente et chef de la direction de la CCIQ, et Éric Paquette, président - cofondateur de l’Institut de Leadership en gestion.

Anniversaires

Photo courtoisie

Maxime Tremblay (photo) animateur de l’émission Jamais trop tôt à M 102, 9, 38 ans... Eugenie « Genie » Bouchard joueuse de tennis québécoise, 26 ans... Dave Lévesque, golfeur professionnel natif de Price en Gaspésie, 46 ans... Eva Avila, chanteuse québécoise et gagnante de Canadian Idol en 2006, 33 ans... Cathy Gauthier, humoriste québécoise, 43 ans... Sean Astin, acteur américain, 48 ans... Carl Marotte, acteur et comédien québécois (Lance et compte) 61 ans... Herbert Léonard, chanteur français, 75 ans... Pierre Calvé, chansonnier québécois, 81 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 25 février 2015. Robert Gagnon (photo), 76 ans, propriétaire de l’Auberge Hatley et président du CA de l’ITHQ entre 1999 et 2011... 2017. Bill Paxton, 61 ans, acteur et réalisateur américain... 2016. Tony Burton, 78 ans, ancien boxeur et acteur américain (Duke) dans la saga Rocky... 2016. François Dupeyron, 65 ans, cinéaste français réalisateur de La Chambre des officiers... 2015. Ronald Lévesque, 80 ans, journaliste-nouvelliste, entre autres à CHRC Québec, Télé-Capitale Canal 4 Québec, pour terminer sa carrière comme agent d’information à Revenu Québec... 2014. Angèle Arsenault, 70 ans, chanteuse originaire de l’Île-du-Prince-Édouard... 2014. Maria Franziska Von Trapp, 99 ans, la dernière survivante des Von Trapp... 2004. Paul Berval, 80 ans, artiste québécois aux multiples talents... 1993. Eddie Constantine, 75 ans, acteur et chanteur français... 1983. Tennessee Williams, 72 ans, écrivain, poète et auteur dramatique américain.