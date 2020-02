Félix Auger-Aliassime passe au deuxième tour

Après avoir participé à deux finales en autant d’événements, Félix Auger-Aliassime a amorcé son parcours du bon pied au tournoi de tennis du Mexique, mardi, à Acapulco.

Le Québécois a vaincu l’Australien Alex Bolt en deux manches de 6-3 et 7-6(6), dans un duel qui aura duré 1 heure et 37 minutes.

Après un premier set sans embûche, Auger-Aliassime a fait face à plus d’adversité lors du deuxième engagement. En effet, la 19e raquette au monde a fait face à quatre balles de bris, mais a toujours été en mesure de s’en sortir. Il a notamment empêché le 137e joueur au monde de profiter de deux balles de manches lors du dixième jeu de ce qui s’est avéré être le set ultime.

Au bris d’égalité, Auger-Aliassime a remporté deux points importants alors que son rival avait les balles en main, dont une fois pour clore le débat.

Au service, l’athlète de 19 ans a réalisé huit as et commis six doubles fautes. Il a placé en jeu 57% de ses premières tentatives, remportant 80% des échanges disputés dans cette situation.

Au deuxième tour, le natif de Montréal se frottera au Britannique Kyle Edmund, qui détient le 44e échelon mondial. Il s’agira d’un premier affrontement entre les deux tennismen.

Fernandez poursuit aussi sa route

Dans le volet féminin de l’événement, la Québécoise Leylah Annie Fernandez est passée au deuxième tour en prenant la mesure de la Serbe Nina Stojanovic.

La joueuse de 17 ans a converti ses cinq balles de bris pour l’emporter en deux manches de 6-4 et 6-1. La deuxième manche a été très expéditive alors que l’adolescente n’a donné que le quatrième jeu à la 82e joueuse mondiale.

Fernandez, qui pointe au 190e échelon du classement de la WTA, a été légèrement plus efficace sur son deuxième service (64% de points remportés) que sur son premier (62 %).

La Lavalloise a donc remporté ses trois duels lors du tournoi disputé en terres mexicaines. Ce week-end, elle s’était aisément défaite de Lizette Cabrera et Varvara Lepchenko en qualifications afin de mériter sa place dans le tableau principal d’Acapulco.

Au prochain tour, Fernandez se mesurera à la Japonaise Nao Hibino, huitième tête de série du tournoi.