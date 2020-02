Joe Thornton est déçu

Le vétéran des Sharks de San Jose Joe Thornton a affirmé être déçu de ne pas avoir été échangé à une équipe qui aspire aux grands honneurs, mardi, moins de 24 heures après la date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

«En vieillissant, tu te rends compte que tu as de moins en moins de chances, a dit l’athlète de 40 ans au site sportif The Athletic. Cela aurait été bien d’avoir une occasion [de gagner la coupe Stanley]. Je voulais cette opportunité. J’en rêve depuis 22 ans.»

«J’en rêve depuis aussi longtemps que je puisse m’en souvenir et cela n’a pas abouti, peu importe la raison, a ajouté l’homme à l’imposante barbe. Je voulais que les Sharks obtiennent quelque chose pour les aider à poursuivre leur processus de rajeunissement. Cela n’a tout simplement pas fonctionné.»

Thornton, qui détient un contrat d’un an et d’une valeur de 2 millions $, dispute sa 15e saison avec les Sharks. Après avoir figuré parmi les aspirants dans les dernières années, la formation de la Californie connaît une bien mauvaise campagne en 2019-2020. Avant les matchs de mardi soir, San Jose était installé au 13e rang de l’Association de l’Ouest, et ce, à 14 points d’une place en séries éliminatoires.

Très impliqué

L’ancien premier choix au total du repêchage de 1997 était enclin à lever sa clause de non-échange pour rejoindre une équipe d’élite, mais il semblerait qu’aucune d’entre elles n’était prête à acquérir le joueur de centre.

«Évidemment, ces équipes ont décidé d’aller dans une autre direction, a exprimé Thornton sans les identifier. C’est évidemment ce qui s’est produit, car je suis toujours là. Je suis toujours un Shark et j’en suis heureux, mais je voulais obtenir une autre chance de remporter la coupe Stanley.»

S’il n’intéressait pas les formations qu’il avait identifiées comme sérieuses prétendantes, «Jumbo Joe» était sur le radar de quelques équipes dans la course pour les séries éliminatoires. Le vétéran était d’ailleurs très engagé dans les négociations.

«Je ne partagerais pas les conversations que j’ai eues avec les autres DG, mais "Jumbo" était très impliqué dans le processus et était prêt à l’explorer, a révélé le directeur général des Sharks, Doug Wilson. En fin de compte, cela ne s’est pas concrétisé et nous allons profiter des avantages du fait qu’il reste ici. Nos jeunes joueurs profitent de sa présence tous les jours.»

Thornton a d’ailleurs l’intention de prendre son rôle de mentor au sérieux pour le reste de la campagne 2019-2020.

«Je me dois d’apprendre à ces jeunes joueurs le plus possible, a indiqué le quadragénaire. Ils ont 20 matchs pour démontrer qu'ils méritent de rester ici l’an prochain. J’ai donc encore beaucoup de travail à faire.»