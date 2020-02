La Caisse prête 125 millions $ à la plus grande caisse populaire de l’Ontario

La Caisse de dépôt et placement du Québec a injecté 125 millions $ sous forme de prêt dans Meridian, le plus grand réseau de caisse populaire de l’Ontario.

Avec cet argent, Meridian aura les fonds nécessaires pour croitre et diversifier son offre qui inclut des prêts personnels et commerciaux, des prêts hypothécaires, des services de gestion de patrimoine, des cartes de crédit et des services d'assurance. Son réseau compte 92 succursales en Ontario et 14 centres bancaires dédiés aux entreprises.

«La Caisse se réjouit de cette collaboration avec Meridian, un leader du secteur financier coopératif canadien, a affirmé Marc Cormier, premier vice-président et chef du Revenu fixe à la Caisse, par communiqué, mardi. Meridian a connu une croissance stable de ses actifs et de son nombre de membres sur plusieurs années, et elle s'accorde donc naturellement avec notre stratégie d'investissement.»

Meridian possède des actifs de 23,9 milliards $.