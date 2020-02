La Plaza Vieja, un modèle de restauration architecturale

À une centaine de mètres de la Plaza San Francisco, dans le quadrilatère formé par les rues Teniente Rey, Mercaderes, Muralla et San Ignacio, se trouve une des plus belles places de la Vieille Havane. Aménagée en 1559 à des fins d’exercices militaires puis commerciales et appelée, au début, Plaza Nueva (Nouvelle Place), l’actuelle Plaza Vieja (la Vieille Place) a subi une importante cure de jeunesse, entreprise en 1995 et qui s’est déroulée sur une vingtaine d’années. Des étudiants de l’école d’architecture et des ateliers-écoles de restauration venaient y faire leurs travaux pratiques, sous la supervision du maître d’œuvre Eusebio Leal. Tout menaçait de s’effondrer et les restaurateurs ont dû faire appel aux techniques aussi bien modernes qu’anciennes, en maçonnerie et bois, pour éviter le pire et pouvoir redonner à cette place ses splendeurs d’antan et même un peu plus.

Aujourd’hui, on peut se promener en toute quiétude sous ses porches, ses arcades et ses arcs en plein cintre qui permettent d’en faire le tour à l’ombre. Au centre, une réplique de l’ancienne fontaine du sculpteur italien du XVIIIe siècle Giorgio Massari, détruite en 1952 par le dictateur Batista qui avait construit sur cet emplacement un stationnement souterrain. Érigée en marbre de Carrare, elle embellit la place tout en faisant également la joie des pigeons.

On trouve, parmi les commerces et les institutions les plus importantes, une photothèque, un planétarium, deux galeries d’art, la Camara oscura où, pour 2 cuc, vous pourrez monter dans la tour de 35 mètres pour observer de là-haut La Havane sur un axe de 180 degrés, un musée de l’Art nouveau qui loge dans le palais Cueto, une micro-brasserie artisanale et sa terrasse, le torréfacteur de café El Escorial où vous pourrez acheter, le matin, votre café fraîchement torréfié et déguster une dizaine de variétés de cafés tout en savourant de délicieuses pâtisseries maison, des commerces de vêtements, quelques restaurants, avec terrasses ombragées et orchestres de musique traditionnelle.

Assis sur une des nombreuses terrasses, vous pourrez observer les devantures élégantes des appartements au deuxième étage des immeubles environnants avec leurs fenêtres et portes ornées de vitraux magnifiques. Certaines servent même de « casa particular » que vous pouvez louer au jour ou à la semaine. Le soir, le spectacle de la rue se transforme. La Plaza Vieja change de couleur et s’anime, avec la présence de familles cubaines et de leurs enfants qui viennent se divertir et prendre un peu de fraîcheur en présence d’amuseurs publics.

La Plaza Vieja n’a rien à envier aux vieilles places du vieux continent. Vous passerez, le jour comme le soir, des heures agréables à flâner et à vous divertir. Elle vous laissera très certainement un petit goût de revenez-y.